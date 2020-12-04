Kuğulu’da kış renkleri

Çankaya Belediyesi, Ankara’nın en güzel parklarından Kuğulu Park’ı kışlık çiçeklere bezedi. Çiçekler, farklı renkleriyle Kuğulu’nun güzelliğine güzellik kattı.

Kışlık çiçekleri parklarına dikmeyi sürdüren Çankaya Belediyesi Ankara’nın en güzel parklarından olan Kuğulu Park’ı da rengarenk çiçeklerle bezedi.

Kendi seralarında ve kendi işçileriyle en düşük maliyetle üretim yapan Çankaya Belediyesi, bu yıl için hedeflediği 300 bin kışlık çiçeği ilçe parklarına dikiyor. Ankara’nın merkezi konumu, doğası ve su kuşlarıyla simge parklarından Kuğulu Park da bu yılki kışlık çiçeklerine kavuştu. Soğuk havaya dayanıklı olması ve güzel görünümleri dolayısıyla tercih edilen menekşe, lahana ve lavantalar kışlık bakımı yapılan Kuğulu Park’ta toprakla buluştu.

Beyaz, mor, kırmızı, sarı, mavi renklerde 10 bine yakın çiçekle renklenen park, vatandaşların da ilgi odağı olmayı sürdürüyor.