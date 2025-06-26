Festivalin tanıtım toplantısı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk’ün katılımıyla Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tanıtımda, festivalin içeriği, sanat sezonundaki verimlilik ve hedefler paylaşıldı.

Tan Sağtürk: “Her Performansı Unutulmaz Kılmak İstiyoruz”

Toplantıda konuşan Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi’nin son yıllarda izleyici sayılarında rekorlar kırdığını ve bu başarıyı yaz festivalleriyle perçinlemeyi hedeflediklerini belirtti. Sağtürk, şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası konuk sanatçılarla birlikte klasik müzik ve dansın büyüsünü izleyicilerimize yaşatmayı amaçlıyor, sanat ile tarihin iç içe geçtiği festivalimizde her bir performansı unutulmaz kılmaya gayret gösteriyoruz.”

Festival Programı: Klasiğin Büyüsü Tarihle Buluşuyor

Festivalin açılışı, 27-28 Haziran tarihlerinde sahnelenecek Çaykovski’nin 'Kuğu Gölü' balesi ile yapılacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek bu eser, Berlin Devlet Balesi'nin yıldız dansçıları Iana Salenko ve Daniil Simkin’in başrolleriyle sahneye taşınacak.

İşte festivalin öne çıkan etkinlikleri:

29 Haziran: Çocuklara özel “Şekeronya” oyunu – Bornova KSM

2 Temmuz: Mozart’ın “Saraydan Kız Kaçırma” – Mersin DOB

5 Temmuz: Carl Orff’un “Carmina Burana” – İzmir DOB

8 Temmuz: “Aşk-ı Memnu” Operası – Antalya DOB

11 Temmuz: Verdi’nin “La Traviata” – Samsun DOB (Bariton Zeljko Lucic solist, Patrik David Murray şef)

13 Temmuz: Mikis Theodorakis’in müzikleriyle “Zorba” – Ankara DOB

Sanatla Dolu Bir Yaz

Festival; İstanbul, Bodrum ve Aspendos gibi diğer önemli sahnelerde düzenlenecek etkinliklerle birlikte Türkiye’nin yaz aylarına sanatsal damgasını vurmayı hedefliyor. Efes Festivali, sadece müzik ve dansla değil, aynı zamanda tarih ve kültürle iç içe geçmiş eşsiz atmosferiyle fark yaratıyor.