‘Küfretmeyin’ diye uyaran esnafa saldırılar

Ömer kOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ta, lokanta sahibi ve çalışanları, iş yeri önünde küfür ettiği için uyardığı alkollü kişilerin saldırısına uğradı. Lokantanın camlarını kıran ve kaçarken de bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, polislerce yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi’ndeki bir lokantanın önünde meydana geldi. Lokanta sahibi ile 2 çalışanı, iş yeri önünde küfürlü konuşan Mustafa P. ile Kemal Ç.’yi uyardı. Ancak, alkollü olduğu belirtilen bu kişilerle iş yeri sahibi ve çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mustafa P. ile Kemal Ç., lokantanın camlarını kırarak kaçtı. Şüpheliler, kaçarken de bir büfenin tahta kapısını kırıp 3 bıçak ile 4 çakmak çaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına altına aldı.

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