Haberi önceki gün gazetelerde vardı.

Bir partinin genel başkanı, kendisi için, “edepsiz, çirkef, sahtekâr, düzenbaz, yalancı, şerefsiz, alçak” diyen rakip partili siyasetçi hakkında 100 bin lira tazminat istemiyle dava açmış. Ancak, mahkeme, söz konusu küfür ve hakaretleri eden siyasetçiyi sadece 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum etmiş.



++

Şiddet sadece tabancayla vurmak, tüfekle taramak, bıçakla saldırmak ya da tekme ve yumruk atmak değildir ki…

Küfür ve hakaret içeren sözcüklerle de çok ağır biçimde şiddet uygulamak mümkün.

Ne var ki Türkiye’de fiziki şiddette olduğu gibi sözlü şiddette de uygulanan cezalar son derece yetersiz.

Yukarıdaki örneğe bakacak olursak, cebine 100 bin lira koyan, sevmediği 10 kişiye, “edepsiz, çirkef, sahtekâr, düzenbaz, yalancı, şerefsiz, alçak” diye bağırabilir yani.

++

Toplumda şiddeti önlemek istiyorsak, sosyal, kültürel ve ekonomik önlemlerin yanı sıra Ceza Kanunu’nu da gözden geçirmekte yarar var.

Eşini hastanelik edinceye kadar döven koca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmamalı ve yukarıdaki küfür ve hakaretleri eden kişi de birkaç bin lira ödeyerek kurtulamamalı.

++

Konunun bir diğer boyutu da şu:

Sözlü şiddete başvuruna sadece para cezası verilmesi zengin-yoksul ayrımını da gündeme taşıyor.

Zengin, parası çok olduğu için adeta istediğine küfür ve hakaret etme özgürlüğüne sahip olabiliyor.

Yoksulun ise böyle bir olanağı yok.