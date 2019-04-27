Türkiye’de pek çok alanda özgürlük olmadığı ya da çok sınırlı olduğu söylenebilir ama küfretme özgürlüğü olmadığını kimse söyleyemez.

Bir televizyon programında Sözcü gazetesinin sahibi ve yazarları için şu ifadeler kullanılmış:

“Bidon kafa, it, köpek, haysiyetsiz, ahlaksız, morfinlenmiş pespaye, aptal!”

Bu kadar mı?

Değil…

Şunlar da söylenmiş:

“Devlet kulağından tutup eşek gibi buraya getirecek!”

“Mahkemelerin önüne eşek gibi çıkaracak!”

“Anırta anırta ifadelerini alacak!”

“Kendi foseptiğinizde boğulacaksınız!

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Şimdi sıkı durun:

Sözcü gazetesinin haberine göre bu ifadeler televizyon yayınlarını denetlemekle görevli kurum tarafından suç kabul edilmemiş, “ifade özgürlüğü” diye nitelendirilmiş.

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Yazının girişindeki değerlendirmeyi tekrarlamakta yarar var herhalde:

“Türkiye’de pek çok alanda özgürlük olmadığı ya da çok sınırlı olduğu söylenebilir ama küfretme özgürlüğü olmadığını kimse söyleyemez.”

SEÇİM YENİLENİRSE…

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’da büyükşehir belediye başkanlığı seçimini yenileme kararı alması şu sonuçları doğurabilir:

-Türkiye seçim tarihine kadar yine çok kavgalı, gergin bir dönem yaşar.

-Ekonomik durum iyice bozulur; enflasyon artar, dolar zıplar, borsa düşer.

-Yeni seçimden çıkacak sonuç, kaybeden tarafı tatmin etmez.

-Toplumun yarısı, “kumpas”, “hile”, “organize işler” sözcüklerini dilinden düşürmez.

-Kaybeden, Yüksek Seçim Kurulu’na, “Seçim iptal edilsin” diye başvurur.

-Yüksek Seçim Kurulu haftalarca iptal başvurusunu değerlendirir.

-Arada geçen zamanda İstanbul’da belediyecilik hizmetleri fena halde aksar.

-Zaten iyi düzeyde olmayan dış itibarımız bir yara daha alır.