Küflenmiş Türküler Gün Yüzüne Çıktı

Dikmen Sokullu Çankaya Evi Koro Şefi Cengiz Dalaslan: Herkes türkü söylesin diyorum.

Çankaya Evleri vatandaşların uğrak noktası oluyor. Sayısı 25’i bulan bu halk eğitim merkezlerinden biri var ki eğitimcilerinden kursiyerlerine kadar çok eğleniyorlar. Dikmen Sokullu Çankaya evi talebe yetişemiyor. Kursların içinden Türk halk müziği ise en çok talebin olduğu kurs.

Korist Gülten Sarp: “Bizim söyleyeceğimiz türküler genelde küflenmeye yüz tutmuş eserler. Cengiz hocamıza bu ismi ben söyledim ve küflenmeye yüz tutmuş türkülerin isim annesi oldum. Sandıkta küflenmiş türküleri çıkartıp bize öğretiyor ve biz o türküleri seslendiriyoruz”

Çankaya Belediyesi bünyesinde bulunan ve gerçekleştirdiği çeşitli aktivitelerle birçok Çankayalıya sosyalleşme ve öğrenme imkanı sunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Dikmen- Sokullu Çankaya Evi Türk Halk Müziği Korosu Yılmaz Güney Sahnesi’nde şef Cengiz Dalaslan yönetiminde bir konser verdi. Konserde unutulmaya yüz tutmuş Türk Halk Müziği ezgileri yankılandı. Çankayalıların oluşturduğu koro 30’a yakın eseri seslendirerek izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Çankaya Belediyesi’ne bağlı Çankaya evlerinde verilen kurslarda korist olarak 5 yıldır bulunduğunu dile getiren Gülten SARP gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

SARP “Bizim buraya geliş amacımız hem sıkıntılarımızdan, problemlerimizden kurtulmak hem de amatör olarak müzik icra etmek” dedi.

Kendinizi Tanıtabilir misiniz?

Sarp: 59 yaşındayım, emekli ev ekonomistiyim. Özel bir şirketten emekli oldum. Birtakım sıkıntılardan, acılardan, hastalıklardan sonra müziğe yöneldim. 5 yıldır Çankaya Belediyesi’nin Türk Halk Müziği Korosu’na katılıyorum. Türk Halk Müziği korosunda ben ve diğer arkadaşlarım kendimizi bulduk, mutlu olduk, yeni arkadaşlıklar edindik. İyi bir eğitmen olan Cengiz hocamızın bize verdiği emekler sayesinde bu seviyelere kadar da geldik.

Konsere ne kadar sürede, nasıl hazırlandınız?

Gülten Sarp: Konsere hazırlanmaya 2018 yılının Ekim ayında başladık. Ekim’den Nisan’a kadar 6-7 ay içerisinde hazırlandık. Haftada iki gün çalışmamız oluyor. İki gün çalışmamızdan sonra hocamız dört saat arayla bizleri çalıştırıyor. O çalışmanın sonucunda bu seviyelere geldik. Şunu da özellikle belirtmek isterim bizler amatör ruhla çalışıyoruz profesyonel insanlar değiliz. Bizim buraya geliş amacımız hem sıkıntılarımızdan, problemlerimizden kurtulmak hem de arkadaşlıklar edinmek. Koroya katılanların birçoğu emekli ya da ev hanımı. Gençlerimizde bulunuyor. Ben onlara 40 yaş üstü gençler diyorum. Onlarla burada güzel dostluklar edindik. Müzik öğreniyoruz, türkü öğreniyoruz. Bizim için Türkü herşeydir.

Kursa katılmaya karar verdiğinizde çevrenizin size karşı tepkileri nasıl oldu?

Sarp: “Bu yaştan sonra türkü mü çığıracaksın” dediler. Aynen bu sözle tepki aldım çığırmak yani seslenmek halk ağzıyla evet dedim hiçbir şey için geç değildir yaşı da yok bunun. Ömrümüz yettiği sürece de amatör olarak türkü çığıracağız.

Yaptığınız müzikle ilgili neler söylemek istersiniz?

Sarp: Ben türkü dostu bir insanım. Birtakım sıkıntılarımızı, ızdıraplarımızı ya da birine seslenişimizi türkü ile söylüyorum. Koroya katıldığım günden bu zamana kadar evimin içinde türkü var, hayatımda türkü var. Evimde oğluma seslenirken dahi türkü eşliğinde sesleniyorum. Kaybettiklerimizi türkü ile arayarak bulmaya çalışıyoruz. Ben bu sözü özellikle söylüyorum çünkü ben herşeyi türküde buldum.

Bizim söyleyeceğimiz türküler genelde küflenmeye yüz tutmuş eserler. Cengiz hocamıza bu ismi ben söyledim ve küflenmeye yüz tutmuş türkülerin isim annesi oldum. Sandıkta küflenmiş türküleri çıkartıp bize öğretiyor ve biz o türküleri seslendiriyoruz. Hiç kimsenin bilmediği türküleri seslendiriyoruz. Unutulmuş olan türkü kültürümüzü, türkülerimizi tekrar insanlara hatırlatıyoruz bu vesile ile.

Bize neden POP söylemiyorsunuz niye hafif müzikler söylemiyorsunuz diye soruyorlar. Bende onlara bizim kültürümüz türkü diyerek cevap veriyorum. Biz Anadolu topraklarında türkü ile doğduk. Türkü ile yaşıyoruz yaşamalıyız.

Gençlere Türkü kültürümüz ile ilgili ne söylemek istersiniz?

Sarp: Gençlerimiz türküye yönelsinler başka hiçbir şey yapmasınlar hep türkü ile kalsınlar. Türkü öğrensinler, türkü söylesinler hem de gençlerimize bir uğraş olur türkü öğrenmek ve türkü söylemek. Türkü öğrenip söylediğinde gençlerimiz kötü alışkanlıklardan da uzak durmuş olurlar. Her türlü kötü alışkanlık onlardan uzak olur. Müzikle ilgilenen sanatla ilgilenen gençlerde elbette kötü alışkanlıklardan uzak durur ama bana göre türkü ile ilgilenen gençlerimiz bu konu daha başarılı olacaklar.

Gençlerimiz keşke müzik aleti çalsalar, öğrenseler. Ben bu yaşımdan sonra bağlama öğreniyorum. Gençlerimiz kahve köşelerinde, cafeler de zamanlarını boşa harcamasınlar en azından bir müzik aleti çalmayı öğrensinler. Bilgisayar başında zaman geçirdiklerinde sadece oyun oynamasınlar ya da sosyal medya da vakitlerini öldürmesinler. Kulaklıklarını takarak bir türkü dinlesinler böylelikle herşeyi öğrenirler. O türküyü dinlerken o türküyü yazan ya da notaya alan kişinin yaşadıkları dinleyenin gözünün önüne gelir dinleyen o türküyü yaşar.

Çankaya Evleri hakkında neler söylemek istersiniz?

Sarp: Çankaya Belediyesi’nin bütün semtlerinde Çankaya evleri var. Bu Çankaya Evleri’nde Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Hafif Müzik, POP Müzik, bağlama dersleri var. Vatandaşlarımız çıksınlar evlerinden gelsinler. Haftanın her günü Çankaya evleri halka açık olarak hizmetlerine devam ediyor. Bu evlerde rahatlıkla bağlama derslerini ve birçok dersi daha ücretsiz alabilirler.

Çankaya Belediyesi kursa katılan vatandaşlardan kesinlikle hiçbir ücret talep etmiyor. İnsanların hoş vakit geçirmesini sağlıyor.

Ev hanımları gelsinler bizimle olsunlar evde oturup bunalıma girmesinler kendilerini yemesinler halı, kilimle uğraşmasınlar gelip bizimle olsunlar sanatla kalsınlar.

HERKES TÜRKÜ SÖYLESİN

Tabi ki kursiyerlerin iyi bir seviyeye gelmelerini sağlayan başlıca etken öğretmenleri Cengiz Dalarslan. Bizde müziği, kursu, kursiyerlerini Dalarslan’a sorduk.

Dalarslan, “Ben müzik öğretmeniyim 2005 yılında emekli oldum. Emekli olmadan öncede okullarda Türk halk müziği üzerine çalışmalarım oluyordu. Öğretmenler korosu da çalıştırdım. Emekli olduktan sonra Yenimahalle Belediyesi’nin korosunu çalıştırdım. Bazı kurs merkezlerinin müdürlüğünü yaptım. Kendime ait bir kurs merkezimde oldu.

Daha sonra Çankaya Evleri’yle yolumuz kesişti. Çankaya Evleri öğretmenlerini Halk Eğitim Merkezleri’nden alıyor oraya bir müracaatımız oldu kabul ettiler eğitimlerimize devam ediyoruz.

Buraya gelen insanlar seçilerek gelen insanlar değil, sadece türkülere gönül vererek gelen insanlar. Onlarla müzik eğitimi yapmaya çalışıyoruz. Onlarında gayret ve çabaları sayesinde iyi bir seviyeye geldiklerini düşünüyorum.

Son olarak herkes türkü söylesin diyorum. Türküde herşey var. İnsan kendisi için söylemeli, koroda söylemeli. Koroda söylemek kadar güzel bir şey var mı? Kalbe yararlı, akciğere yararlı, solunum sistemine yararlı, ruha yararlı. Koronun güzel yönleri saymakla bitmez en güzel yanlarından biride sosyal yanı. Burada arkadaşlıklar ediniyorlar, ilişkileri çok daha gelişiyor.

Koro’nun şefi Cengiz DALASLAN kimdir?

Yozgat’ta doğan Cengiz DALASLAN; ilk, orta ve lise eğitimini orada tamamladıktan sonra Ankara Gazi Üniversitesi Müzik Fakültesi Şan – Ses Eğitimi Bölümünü bitirdi. Mamak Lisesi, Gazi Lisesi ve Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi’nde öğretmenlik yaparak 2005 yılında emekli oldu.

Halk türkülerine ilgi duyması sebebiyle lise yıllarından itibaren bağlama çalmaya başladı. Türk Halk Müziği uzmanı Coşkun Güla’dan bağlama ve nazari bilgiler dersi aldı. Çeşitli derneklerde (Hamoy, Hoytur, Asaktur), Öğretmenler Türk Halk Müziği Korosu’nda bağlama ile türkülerimizi Halk Eğitim Merkezleri’nde icra ederek nazari bilgilerini geliştirdi. Yöresine göre türküleri icra yöntemini öğrendi.

Öğretmenliği süresince; okul koroları, MEB Keçiören İlçe T.H.M Öğretmenler Korosu ve Gençlik Korosunu çalıştırdı. Öğrencilerinin bir kısmının, müzik öğretmeni, Türk Halk Müziği Sanatçısı ve bağlama icracısı olmalarına yardımcı oldu.

Emeklilik döneminde Yenimahalle Belediyesi’nde T.H.M Öğretmeni, Bağlama ve Koro Şefliği, Özgün Ezgi Müzik Eğitim Merkezi Kuruculuğu ve Bağlama Öğretmenliği, Müzik Eğitimcileri Derneği Bağlama Öğretmenliği görevlerini yürüten Dalaslan halen Çankaya Halk Eğitim Merkezi’nde Bağlama ve Koro Öğretmenliği yapmaktadır.