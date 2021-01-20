Küfe mesleğinin son temsilcisi İznikli Hakkı Ateş

Şenol POYRAZ/İZNİK,(Bursa),(DHA)-BURSA’da İznik Belediyesi tarafından projelendirilen ‘Yaşayan İznik Hazineleri’ belgesellerinden dördüncüsü küfe ustası Hakkı Ateş (76) ile çekildi.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları, İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birim’nce ‘Yaşayan İznik Hazineleri’ projesi kapsamında belgeselleştiriliyor. Proje kapsamında İznik’e bağlı Sansarak Mahallesi’nde yaşayan ve bölgebin tek küfe ustası olan Hakkı Ateş’in hayatı da belgesel olarak çekildi.

1945 yılında İznik’e bağlı Sansarak Mahallesi’nde dünyaya gelen Hakkı Ateş, belgeselde, “14 yaşında başladım bu mesleğe tam 62 yıldır küfe yapıyorum. Bizler bu meslekle büyüdük, büyüttük. Üç oğlumu üç kızımı bu meslek ile everdim, baş göz ettim” dedi.

‘GENÇLERE TAVSİYEM BİR SANATINIZ OLSUN’

Küfe yapımının inceliklerini de anlatan Hakkı Ateş, “Eskiden küfeler ile zeytin toplanır, bu küfelerin içinde sofralık zeytinler yapılırdı. Hayvanlara yemler bu küfeler ile verilir, fırından ekmekler yine bu küfelere çıkarılırdı. Günümüzde ise artık bunlar bitti. Çoğunlukla aksesuar ve dekor olarak kullanılıyor. Ben bu mesleği severek yapıyorum. Sanatın kötüsü olmaz. Gün gelir işsiz kalırsınız, elinizde bir sanatınız olduğu takdirde işsiz kalsanız da üreterek kazanç sağlayabilirsiniz. Gençlere tavsiyem elinizde bir sanatınız olsun” ifadeerini kullandı.

İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi’nin hayata geçirdiği ‘Yaşayan İznik Hazineleri’ belgesellerinin ilkinde 75 yıllık fıçı ustası İsmail Alkış anlatıldı.

İkinci belgesel İznik’e bağlı İnikli Mahallesi’nde ikamet eden 20 yıldır bastonculuk ile uğraşan Şükrü Kaya için çekildi. Üçüncü belgeselin konusu ise dünyaca ünlü Müşküle İğne Oyaları oldu.

FOTOĞRAFLI