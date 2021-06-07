Küçüklerde büyürmüş…

Aynı anadan aynı babadan doğma; Bir zamanlar iki küçük kardeş yaşarmış. Birisi bencil. Diğeri ise insan sevgisi dolu.

Zıt kardeşler…

Bencil kardeş “hep bana” dermiş.

İnsan sevgisi ile dolu kardeş dağıtmasını severmiş.

Mutluluk dağıtırmış.

Yıllar geçmiş büyümüşler.

Politikacı olmuşlar.

Her biri iki ayrı partinin başına geçmiş.

Biri bencil

Diğeri ise vatansever…

Hep kavga etmişler.

Bencil olan kardeş yalancının tekiymiş.

Diğeri ise doğrucu Davut…



Bırakalım çocuk hikâyelerini.

Geçelim memleket gerçeklerine.

Cumhurbaşkanımız sinirli.

Ana muhalefet lideri ise sakin.

Çocuk gibi kavga ediyorlar.

Ülke zarar görüyor.

Bırakın çocukluğu.

Artık büyüyün.

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