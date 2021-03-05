Küçükçekmece’nin ünlü kavşağında kazalar devam ediyor; otomobilin büfeye girmesi kamerada

Haber: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE’de bulunan ve kazalarıyla ünlü kavşakta yine kaza oldu. Bir otomobilin büfeye girdiği anlar, büfenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Küçükçekmece’de bulunan bir kavşakta onlarca kaza meydana gelmiş, bir büfenin güvenlik kameralarına yansıyan ve sosyal medyaya yüklenen kaza görüntüleri 20 milyondan fazla izlenmişti. 25 Şubat günü gece saatlerinde aynı kavşakta yine kaza medyana geldi. Bu sefer milyonların izlediği kaza görüntülerinin yansıdığı güvenlik kamerasının takılı olduğu büfeye otomobil girdi.

ARACI BIRAKIP KAÇTI

Büfenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce refüje çarpıp, sonra yol kenarında bulunan büfeye giriyor. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü otomobilden inerek olay yerinden kaçıyor. Kaza sırasında büfede ve sokakta kimse olmadığı için yaralanan olmazken, büfede yaklaşık 10 bin liralık maddi zarar olduğu öğrenildi.

6 KAZA DAHA OLDU

Sürekli kazaların yaşandığı ve kaza görüntülerini sosyal medya da milyonların seyrettiği kavşakta 2021 yılında 3, 2020’nin son aylarında ise 3 kaza daha meydana geldi. Tüm bu kazalar otomobilin girdiği büfenin güvenlik kamerasına yansıdı. Esnaf ve çevredeki vatandaşlar sürekli kazaların olduğu kavşakla ilgili yetkililerden çözüm bekliyor.

(FOTOĞRAFLI)

