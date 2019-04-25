Ana Sayfa Güncel Haberler Küçükçekmece'deki çocuğa saldırı faili yakalandı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Küçükçekmece'deki çocuğa saldırı faili yakalandı. Güncel HaberlerÖne Çıkan Küçükçekmece’deki çocuğa saldırı faili yakalandı Editör - 25 Nisan 2019 18 0 Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mix ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Küçükçekmece’deki çocuğa saldırı faili yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Küçükçekmece’deki çocuğa saldırı faili yakalandı. EtiketlerKüçükçekmeceSüleyman Soylu SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mix ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print Önceki İçerikTaşdelen Kardeş Kent Maykop Meclis Başkanını AğırladıSonraki İçerikBaşkan Yavaş’a, Hukuk Fakültesi öğrencilerinden ziyaret Editörhttps://sonsoz.com.tr RELATED ARTICLES Öne Çıkan Başkan Yavaş’a, Hukuk Fakültesi öğrencilerinden ziyaret Editör - 25 Nisan 2019 Başkent'te öğrenim gören Hukuk Fakültesi öğrencileri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Devamını Oku Öne Çıkan Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı Editör - 25 Nisan 2019 Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan kara sistemleri üreticisi, Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar tarafından Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı 'Akrep II' tanıtıldı. Devamını Oku Güncel Haberler Bitkin Hint balıkçıl kuşuna jandarma bakımı Editör - 25 Nisan 2019 Türkiye'de ender rastlanan ve nesli tükenmekte olan yavru Hint gölet balıkçıl kuşu, aç ve bitkin halde Hakkari İl Jandarma Komutanlığı bahçesine konuldu. Devamını Oku Bu Haberler Kaçmaz! WhatsApp’a ekran görüntüsü yasağı geliyor Editör - 25 Nisan 2019 WhatsApp, kullanıcıların sıklıkla kullandığı sohbetin ekran görüntüsünü alma durumunu değiştirecek. AirPods 3 için geri sayım başladı 25 Nisan 2019 Tesla’dan 702 milyon dolar zarar 25 Nisan 2019 Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı 25 Nisan 2019 SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR Korkmayın Gelin Bize Destek Olun Öne Çıkan Mehmet Akgün - 24 Nisan 2019 Ankara Şizofreni ile Yaşamayı Öğrenme ve Destekleme Derneği(AŞDER) üyelerinden Ezgi Soğukpınar'ın şizofreni hastalarına ön yargıyla yaklaşanlara bir mesajı var. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun Özel Haber Mehmet Akgün - 23 Nisan 2019 “Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.” PTT BÜYÜK BİR AİLEDİR Özel Röportaj Emre Yılmaz - 22 Nisan 2019 PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya “Ptt Çalışanları Ptt’nin Her Faaliyetini Destekliyor”