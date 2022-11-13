Küçükçekmece'de yasa dışı silah ticareti operasyonu

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Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE’de, bir iş yerinde yasa dışı yollarla silah satışı ihbarı sonrası operasyon düzenleyen polis çok sayıda silah ve ekipmanları ele geçirdi.

Küçükçekmece İkitelli Organize Sanayi Mahallesi’nde bulunan iş yerinde yasa dışı yollarla getirilen silahların satıldığı ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. 11 Kasım Cuma günü iş yerinde yapılan operasyonda, plastik kutular içinde silah parçaları ve silah tamirinde kullanılan çeşitli ekipmanların olduğu, ayrıca duvarda asılı vaziyette antika olduğu değerlendirilen tüfekler bulunduğu görüldü. Adreste bulunan Y.G.İ. isimli kişi gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada, 5 adet yivli antika değeri olan tüfek, 15 adet yivsiz antika değeri olan tüfek, 1 adet yivsiz tüfek, 6 adet muhtelif tüfek aparatları, 5 adet tabanca, 15 adet muhtelif ızrar ve tabanca gövdeleri, 46 adet muhtelif tabanca parçaları, 600 adet uzun namlu ve kısa namlulu tabancalara ait fişek, 437 adet Kartuş, 1175.5 gram pompalı ve benzeri yivli yivsiz tüfeklerde kullanıldığı değerlendirilen Sodyum Nitrit ele geçirildi. Y.G.İ., hakkında “6136 SKM-TCK 174” suçlarından işlem yapıldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

