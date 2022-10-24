Küçükçekmece'de üniversite binasındaki hasar drone ile görüntülendi

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Serdar ALTINTEPE – İSTANBUL, (DHA) – KÜÇÜKÇEKMECE’de Arel Üniversitesi binasında çökme sonrası hasar gündüz drone ile görüntülendi.

Olay, 16.00 sıralarında Sefaköy’de bulunan Arel Üniversitesi’nde meydana geldi. Üniversitenin yanında yapılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi binada göçüğe neden oldu. Üniversite binası ve çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İstinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam ederken, üniversite tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu. Gece saatlerinde inşaat alanında ve çöken Üniversite binasında inceleme yapan ekipler, yakında bulunan 6 binadaki 128 dairede yaşayan vatandaşlar ile bir yurt binasındaki 71 öğrenciyi tahliye etti. Tahliye edilenler, belediyeye ait otobüsler ile otellere yerleştirildi.

BİNADA BÜYÜK HASAR

Çökme sonrası üniversite binasında büyük hasar oluştu. Hasar drone ile havadan görüntülendi

(FOTOĞRAF)

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