Küçükçekmece’de TIR metrobüs bariyerlerine çarptı; D-100 kapandı-1

Fatih Draman semtinde oto lastikçi dükkanının bahçesindeki 500 yıllık tarihi şapel içler acısı halde. Halen önemli bir kısmı sağlam olan ve 1500'lü yıllarda yapıldığı değerlendirilen tarihi şapel, dükkan işletmecisi tarafından lastikleri muhafaza etmek için kullanılıyor.