Küçükçekmece’de su kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE’de su kanalına düşerek çırpınan köpeği, İtfaiye Su Altı Kurtarma ekibi kurtardı.

İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi üzerinde bulunan Halkalı Tren İstasyonu arkasında yer alan su kanalında bir köpeğin mahsur kaldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Sevk edilen İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekibindeki görevliler, suya girerek çırpınan köpeği file ile yakaladı. Sulama kanalının kenarında bekleyen itfaiye erleri tarafından file ile çekilerek kurtarılan köpek İstanbul Büyükşehir Belediyesi veteriner ekiplerine teslim edildi.(DHA)

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