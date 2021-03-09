Küçükçekmece’de silahlı saldırı; saldırganın kaçma anı kamerada

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE’de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırganın kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kanarya Mahallesi, İskete Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde karşılaşan iki kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Ardından taraflardan biri silahını çekerek ateş etti. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, henüz ismi öğrenilemeyen kişi açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı kişiyi özel bir hastaneye kaldırırken, polis ise olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Silahlı saldırganın kaçış anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin saldırganı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.