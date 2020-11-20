Küçükçekmece’de silahlı kavga-1

Ersan SAN/İSTANBUL (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE’de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Küçükçekmece, İstanbul Caddesi’nde iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 3 kişi vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

