Küçükçekmece’de servis minibüsü markete böyle çarptı

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü markete çarptı. Araçta bulunan 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı.

Küçükçekmece’de Hakim E. yönetimindeki 34 LNR 184 plakalı personel servis minibüsü saat 07.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle marketin duvarına çarptı. Kazada minibüsü kullanan Hakim E.’nin yanı sıra araçta bulunan, Ceylan T. ve Hayrettin D. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri araç ve binada hasara yol açan kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.