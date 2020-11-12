Küçükçekmece’de motosiklet yaya çarptı: 2 yaralı

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE’de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü ve yaya hastaneye kaldırılırken, yayanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde, Kanarya Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi üzerinde yaşandı. 34 CAE 424 plakalı motosikleti ile seyreden Barış Ö. yolun karşısına geçmeye çalışan, ismi öğrenilemeyen kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan geçen kişi, metrelerce sürüklendi. Motosiklet sürücüsü de düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan karşıya geçmeye çalışan kişinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası caddeyi çift yönlü olarak araç trafiğine kapatan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerden sonra kısa süreliğine kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili çalışma devam ediyor.

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