Küçükçekmece’de metrobüs kazası (1)

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İhsan DÖRTKARDEŞ – İSTANBUL DHA  – Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazaya müdahale sürüyor

 

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