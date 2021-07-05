Küçükçekmece’de metrobüs kazası (1)

İhsan DÖRTKARDEŞ – İSTANBUL DHA – Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazaya müdahale sürüyor
Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KARAMÜRSEL(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, aracın çarpması sonucu vücudunda kırıklar olan, ölmek üzereyken bulunan sokak köpeği Karamürsel Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon...
Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirenlerin sayısı, 8'e yükseldi. Remzi Zabınoğlu, bugün hayatını kaybederken, hastanede 7'si entübe...