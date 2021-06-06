Küçükçekmece’de LGS heyecanı

Murat SOLAK – Ömer ÇETİNASLAN / İSTANBUL, (DHA) YAKLAŞIK 1 milyon öğrencinin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) ilk oturumu, saat 09.30’da başladı. Küçükçekmece’de özel bir okulda sınava giren öğrencilerin aileleri heyecanlı olduklarını söyledi.

Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) ilk oturumu, saat 09.30’da başladı. 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav, 12.50’de sona erecek. Sınav zamanı boyunca öğrenciler ve beraberindeki yakınları, 07.00 – 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Küçükçekmece’de özel bir okulda sınava giren öğrencilerin dışarıda bekleyen yakınlarının heyecanla sınavın bitimini beklediği görüldü.

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“ÇOK EMEK VERDİLER”

Yeğeni Melek Irmak Arıcak’ı dışarıda bekleyen Filiz Bozkurt, “Biz, çocuklardan daha heyecanlıyız. Veliler için daha zor bir dönem oldu. Çocuklarımız da çok emek verdiler, çok uğraştılar. Sınava giren yeğenim ama ona hep ‘kızım’ derim. Sınava hazırlanabildiler. Tam kapanma dışındaki süreçte okulumuz hep açıktı. İki arkadaşı ve bir öğretmeni koronavirüse yakalandı ama ısrarla okula gitmeye devam etti. Başımıza kötü bir şey gelmedi, bu günlere geldik. Tüm evlatlarımız ve ülkemiz için hayırlı olsun” dedi.

“KENDİ İMKANLARIYLA UZAKTAN HAZIRLANDILAR”

Torunu Fatih Hamza Yıldız’a destek olmak için gelen Ahmet Türkçü, “Kızıma ve torunuma destek olmak için geldim. İnşallah hepsi başarılı olur, kimsenin emeği boşa çıkmaz. Çok heyecanlıyız. Heyecanlanmasın diye sınavla ilgili onun yanında da konuşmadık. Çok sıkıntılı bir süreç geçirdiler. Okula gelemediler. Annesi işe gidiyor. Kendi imkanlarıyla, uzaktan hazırlandılar. Zor bir süreç, inşallah çocuklarımız için hayırlısı olur” diye konuştu.

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