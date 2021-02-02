Küçükçekmece’de koronavirüsle mücadele çalışmaları sürüyor

İSTANBUL, (DHA) – Küçükçekmece Belediyesi, koronavirüs ile etkin mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Sosyal yardımdan, temizliğe, dezenfeksiyondan, ilaçlamaya ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, 1-31 Ocak tarihleri arasında 2 bin 72 gıda kolisi ve 37 bin 170 porsiyon sıcak yemeği ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu. İlçedeki 316 cadde ve sokak ile vatandaşlardan gelen talep üzerine 127 adet özel mülk ilaçlandı.

KAMUSAL ALANLARDA DEZENFEKSİYON SÜRÜYOR

Halkın en çok kullandığı alanlar, toplu ulaşım durakları, kamu kurumları, camiler, hastaneler, aile sağlık merkezleri, eczaneler, çöp konteynerleri, berber ile kuaförler ve parklarda gerçekleştirdiği dezenfeksiyon işlemleri ile kapalı alanlarda da hijyen çalışmasını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşların Covid-19 tedbirleri kapsamında hareket etmesi için önlemlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ilçedeki 316 sokak ve cadde ile 822 konteyner dezenfeksiyonu da gerçekleştirildi.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE ÖRNEK ADIMLAR ATILIYOR

Pandemi süreci boyunca vatandaşların çağrılarını yanıtsız bırakmayan İletişim Merkezi ekipleri, Ocak ayında 18 bin 139 çağrı yanıtlayarak gelen istek, talep ve şikayetleri ilgili birimlere iletti.

İlçedeki camilerde 220 bin 480 adet tek kişilik seccade dağıtımı gerçekleştirilirken, 185 ibadethanede temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarında sokaktaki can dostları da unutmayan belediye ekipleri, 2 bin 382 can dostun aşısını tamamlayarak, 2 bin 482 sokak hayvanının da tedavilerini tamamladı.

Ücretsiz evde bakım ve evde sağlık hizmetleriyle yaşlı, hasta ve engelli vatandaşları hayata bağlayan Küçükçekmece Belediyesi, Ocak ayında 126 hastaya ambulans hizmeti verdi. 171 vatandaş ise belediyenin sunduğu ücretsiz diyetisyen hizmetinden faydalandı.

Belediyeden gelen Ocak ayı boyunca yapılan pandemi ile mücadele çalışmaları ise şu şekilde listelendi;

18139 Çağrı

2072 Koli gıda yardımı

37170 Porsiyon sıcak yemek

8828 Parça kıyafet yardımı

316 Cadde ve sokak temizliği

822 Konteyner bakım – onarım

127 Özel mülk ilaçlama ( covid-19)

2382 Can dostumuza yapılan aşı

2482 Can dostumuza yapılan tedavi

199 Kaynak kurutma

185 İbadethane temizlik ve dezenfeksiyon

36 Kamu kurum temizlik ve dezenfeksiyon

126 Ambulans hizmeti

171 Diyetisyen hizmeti

220480 Tek kullanımlık seccade dağıtımı