Küçükçekmece’de koronavirüsle mücadele çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL (DHA) – Küçükçekmece Belediyesi, koronavirüsle mücadele çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Halkın sağlığını korumak ve virüsün bulaş ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “İletişim Merkezi çalışanları pandemi süreci boyunca çağrılarını yanıtsız bırakmadı. Pandemi başından itibaren 363 bin 315 çağrıyı yanıtlayarak, vatandaşla iletişim noktasında köprü olan ekipler, İletişim Merkezi’ne gelen istek, talep ve şikayetleri ilgili birimlere iletti” ifadelerine yer verildi.

SOSYAL YARDIMLAR HIZ KESMEDİ

Açıklamanın devamında, “Sosyal yardımlarla kentte eşitlik hedeflenirken, ihtiyaç sahiplerine 2020 yılı boyunca 84 bin 795 koli gıda yardımı yapılarak, sosyo-ekonomik yönden ihtiyacı olduğu tespit edilen ve yemek yapamayacak durumdaki ailelere de 668 bin 888 porsiyon sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. 65 yaş üstü vatandaşların ilaç temini, market alışverişleri gibi ihtiyaçları talepleri doğrultusunda zabıta ekipleri tarafından karşılandı. İhtiyacı olan vatandaşlara da Küçükçekmece İyilik Merkezi Giyim Mağazasından kıyafet yardımı yapıldı” denildi.

TOPLU ALANLARDA DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Koronavirüsle mücadelede ilaçlama çalışmalarını vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda sürdürüldüğü bilgisinin yer aldığı açıklamada, “Eczaneler, sağlık ocakları, ibadethaneler kamu kurumları ve kapalı pazarlar gibi ortamlarda çalışmalar yoğunlaştırıldı. Salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasında büyük etkisi olan ortak alanlar, mikroplardan virüslere kadar insan sağlığına zararlı her türlü unsura karşı ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Salgına yakalanmamak için kullanımı tavsiye edilen hijyen ürünlerinin sağlığa uygunluğu ve fahiş fiyatlarla satılmaması için Küçükçekmece Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri tarafından ilçe genelindeki işletmelerde sık sık denetimler yapılarak, virüs fırsatçılığına geçit verilmedi” ifadelerine yer verildi.

KÜLTÜR-SANAT DİJİTAL ORTAMA TAŞINDI

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gibi önemli günler, organize edilen çeşitli eğlenceler ve bando otobüsü ile verilen konserlerle kutlandı. Sosyal medya üzerinden online kültür ve sanat etkinlikleri yayınlanarak dijital festival Küçükçekmecelilerle buluşturuldu. Belediyenin 1 Nisan 2020- 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan hizmetler: Çağrı: 363 bin 315, Koli gıda yardımı:84 bin 795, Porsiyon yemek: 668 bin 888, Sokak temizliği:14 bin 436, Kamu binası temizliği: 1.675, Kaynak kurutma:11 bin 640, Özel mülk dezenfeksiyonu:6.761, İbadethane temizliği: 489, Tek kullanımlık seccade:641 bin 800”