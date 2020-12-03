Küçükçekmece’de koronavirüs önlemleri artarak devam ediyor

İSTANBUL, (DHA) – Koronavirüsle mücadele çalışmalarını titizlikle sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, vaka sayılarının artmasının ardından pandemi kurallarını en etkin biçimde uygulayarak, çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde, koronavirüs salgınına karşı, ilçede pozitif vaka ve temaslı olduğu tespit edilen kişilerin ev ve apartmanlarında dezenfekte işlemleri gerçekleştirilirken, sokağa çıkamayan kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşların evlerine günlük sıcak yemek dağıtımı da sürüyor.

36 BİN 452 PORSİYON SICAK YEMEK, 1790 GIDA KOLİSİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILDI

Küçükçekmece Belediyesi, 1-30 Kasım tarihleri arasında evde kendi yemeğini pişiremeyen hasta, engelli, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar için belediye mutfağında hijyenik koşullarda hazırlanan 36 bin 452 porsiyon yemek ve 1790 gıda kolisini ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu. 8 bin 590 aileye ise eşya yardımı yapıldı.

Pandemi boyunca özverili bir şekilde çalışan Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi ekipleri, Kasım ayında çağrı merkezine gelen 22 bin 466 çağrıyı cevaplayarak, vatandaşın istek, talep ve şikayetlerine anında geri dönüşlerle cevap verdi.

Kamu sağlığını korumak için halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda çalışmalarını yoğunlaştıran Küçükçekmece Belediyesi, kamuya ait 31 bina, 8 pazar yeri, ilçe genelindeki 1097 sokak ve 73 ibadethanenin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamlayarak, camilerde 113 bin 180 adet tek kişilik seccade dağıtımını gerçekleştirdi. 1870 özel mülkün dezenfeksiyonu da vatandaşların talebi doğrultusunda gerçekleştirildi.