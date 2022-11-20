Küçükçekmece’de kavga eden iki grubu polis havaya ateş açarak ayırdı

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Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA) – KÜÇÜKÇEKMECE’de iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İki taraf arasındaki kavga kısa sürede büyürken, olay yerine gelen polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı. Yaşananlar vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Olay Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 1. Hilal Sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taraflar arasındaki kavga kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı. Olayda yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenilirken, yaşananlar vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde sokak içerisindeki kalabalık ve polis ekipleri görülüyor. Görüntülerin devamında ise silah sesleri duyuluyor.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)

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