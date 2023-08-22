Küçükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında, yan binanın istinat duvarı ve bahçe kısmında bulunan mutfak bölümü çöktü. İstinat duvarının çökme anı cep telefonu kamerasına yansırken olayda ölen yada yaralanan olmadı. Olayın ardından iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay, 15.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi, Eski Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın temel kazısı sırasında yan binanın istinat duvarı ile bahçe kısmında bulunan mutfak çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Küçükçekmece Belediyesi Zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri tedbir amaçlı iki binayı tahliye etti. İstinat duvarının çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İSTİNAT DUVARI ÇÖKÜNCE BÜYÜK BİR DEPREM YARATMIŞ GİBİ OLDU"

Binada yaşayan Şehzade Tohumuş, "Bu olay adam önceden burayı fabrika olarak yapmıştı. O zaman bile tehlike vardı. Biz onlara dedik. Tehlike var. O da Allah için kademeli yaptı. Ama bunlar bu hakkı da dinlemediler. Geldiler sıyırdılar, ben dedim bunu sıyırma burayı dedim. 'Burada istinat duvar var' dedi. Evet istinat duvarı var ama istinat duvarının altını sen aldıktan sonra, istinat duvarı orada bomboş duruyor. Dinlemediler. Dinlemeyince de bu istinat duvarı çökünce, sanki büyük bir deprem yaratmış gibi oldu. Evlerden çıktık dışarı" dedi.