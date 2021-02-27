Küçükçekmece’de hurdalık alanda yangın / ek fotoğraflar

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Sivil polislerden ‘değnekçilere’ suçüstü kamerada
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da, ‘değnekçi’ olarak tabir edilen kişilerin, araçlarını park etmek isteyen vatandaşlardan park ücreti istediği ihbarı üzerine sivil polisler, adrese gidip araçlarını...
ABD’de 104 yaşına giren Kovid-19 hastasına doğum günü sürprizi
ABD, (DHA) – ABD'nin Oakland eyaletinde koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 104 yaşındaki Legula Estiloz'a hastane personeli tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. ABD'nin Oakland eyaletindeki Pittsburgh...
Semra’nın olay öncesi görüntüleri çıktı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde eşi Hakan Aysal ile birlikte gittikleri tatilde kayalıklardan düşüp ölen 7 aylık hamile Semra Aysal’ın olaydan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Eşini kayalıklardan attığı iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal’ın Semra Aysal’ı zorla götürdüğünü düşünen bir turist tarafından çekilen görüntülerde, "Bu adam ya kadını aşağıya atacak ya da kadın adamı aşağıya atacak" diyerek tepki verdiği görüldü.
Resulayn’da pazar yerinde patlama: 2 ölü, 7 yaralı
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan Suriye'nin Resulayn ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce, tavuk pazarında bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2...