Küçükçekmece’de hırsızlık şüphelileri tutuklandı

İstanbul, (DHA) – KÜÇÜKÇEKMECE’de cep telefonu ve motosiklet çaldıkları belirlenen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Küçükçekmece’de 26 Kasım saat 21.00 sıralarında plakası olmayan ve durumundan şüphelenilen bir motosiklet durduruldu. Motosikletten indirilen Ş.Ş.D., ve M.C.Ö.’nün, yapılan üst aramalarında 3 adet cep telefonu ele geçirilirken, bahse konu motosikletin şasi ve motor numarasının kazınmış olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalarda yakalanan yaşı küçük 2 şüphelinin Başakşehir’de 5 adet kapkaç yapmak suretiyle cep telefonu ve 2 adet hırsızlık yöntemiyle motosiklet çalınması olmak üzere 7 olayı gerçekleştirdikleri belirlendi. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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