Küçükçekmece’de drift yapan ehliyetsiz sürücüye 16 bin lira ceza kesildi

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Ömer ÇETİNASLAN – KÜÇÜKÇEKMECE’de ehliyetsiz bir sürücü, direksiyon sınavı yapılan alanda otomobiliyle drift attı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye toplam 16 bin 473 lira para cezası kesilirken otomobil ise trafikten men edildi.

Olay, geçen Pazar günü, saat 09.30 sıralarında, Küçükçekmece Atakent Mahallesi 4. Cadde’de yer alan direksiyon sınav alanında meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü U.A., sürücü adaylarının sınava girdiği alanda otomobiliyle drift attı. Çevredekiler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü yakalamak için harekete geçti. Kimliği belirlenen sürücü U.A., aynı gün içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

16 BİN 473 LİRA CEZA KESİLDİ

U.A. isimli kişiye, ehliyetsiz araç kullanmak ve drift yapmaktan toplamda 16 bin 473 lira para cezası kesildi. Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokmak suçundan adliyeye sevk edilen U.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. (DHA)

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(FOTOĞRAF)