Küçükçekmece’de ayakta yolcu alan 2 minibüs şoförüne ceza

Veysel TİMDU – Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE’de, ayakta yolcu alan 2 minibüs şoförüne toplam 6 bin 568 lira para cezası kesildi. Polis ekipleri tarafından durdurulan minibüste ayakta yolculuk yaparken indirilen bir vatandaş, “Metrobüste herkes ağız ağıza gidiyor” diyerek tepki gösterdi.

Artan koronavirüs vakaları ile beraber İstanbul Valiliği tarafından alınan tedbirler kapsamında minibüslerde ayakta yolculuk yapması yasaklandı. İstanbul’un çeşitli noktalarında polis ekiplerinin minibüslere yönelik denetimleri devam ediyor.

Küçükçekmece’de de dün sabah saatlerinde minibüslere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde bir minibüste 16, başka bir minibüste ise 20 kişi ile ayakta yolculuk yapıldığı belirlendi. Ayakta giden yolcular minibüsten indirilirken, şoförlere toplamda Hıfzıssıhha Kanunun 282’nci maddesi ve Karayolları Trafik Kanunun 282’nci maddesinden toplamda 6 bin 568 lira para cezası kesildi.

İNDİRİLEN YOLCUDAN TEPKİ: METROBÜSTE HERKES AĞIZ AĞIZA GİDİYOR

Ayakta giderken minibüsten indirilen bir yolcu ise tepki gösterdi. Polis ekiplerinin, ayakta gidemeyeceği bu yüzden inmesi gerektiğini söylemesi üzerine araçtan inen yolcu, “Gözünü sevdiğim, metrobüste herkes ağız ağıza gidiyor” dedi. Başka bir yolcu ise “Yürüyerek mi gidelim?” ifadelerini kullandı.