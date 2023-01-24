Küçükçekmece’de ‘aracıma çarptın’ kavgası

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Ahmet YEŞİLMEN – Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE’de otomobil sürücüsü ile yaya arasında ‘aracıma çarptın’ kavgası çıktı. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sefaköy’de dün akşam saatlerinde iddialara göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi kendisine yol vermeyen bir araca hafifçe çarptı. Bu duruma sinirlenen sürücüsü aracından indi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirine giren ikiliye çevredekiler müdahale etti. Uzun uğraşlar sonunda taraflar sakinleştirilirken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.