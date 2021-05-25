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Ana Sayfa Güncel Haberler Küçükçekmece’de annesini öldüren kadın adliyeye sevk edildi
İzmir’deki FETÖ operasyonunda 15 tutuklama
Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'gaybubet evleri'ne düzenelen operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 15'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve...
Bandırmaspor Başkanı Göçmez: Gelecek sezon hedefimiz ilk 10
Tufan DALGIÇ / BANDIRMA-BALIKESİR,(DHA)- Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, 1 Haziran tarihinde yapılacak genel kurul öncesi 2021-2022 sezonunda hedeflerinin ligi ilk 10'da bitirmek olduğunu söyledi. Bandırmaspor...
Kars baraj gölüne düşen araçtaki 3 kişi kurtarıldı
KARS, (DHA)- KARS’ta, 44 köyün tarım arazisinin sulaması ihtiyacının karşılanması amacıyla 3 yıldır suyun tutulduğu baraj gölüne düşen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı. 2018 yılının Temmuz ayından itibaren...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Filistin davasını ihmal etmeden geleceğe taşıyın
ANKARA, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısını dünya kamuoyuna anlatmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, "İnşallah gençler olarak sizler de...