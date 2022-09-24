Küçükçekmece’de açamadıkları kasayı taşıyarak çalan 5 şüpheli yakalandı

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Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)KÜÇÜKÇEKMECE’de girdikleri işyerindeki kasayı açamayınca taşıyarak çalan 5 şüpheli polis tarafından yakalandı. Kasada ise 250 bin lira,18 bin dolar, çek koçanları bulunduğu öğrenildi. Kasanın çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yarımburgaz mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’ndeki yapı malzemeleri satan bir işyerine 11 Eylül Pazar günü saat 03.00 sıralarında giren hırsızlar içerde bulunan çelik kasa ile 2 bilgisayar ve 4 ayrı otomobile ait anahtarları çaldı. İşyeri sahibi F.D.’nin polise şikayeti üzerine soruşturma açıldı. Mağdur F.D. çalınan çelik kasanın içinde 250 bin lira, 18 bin dolar, çek koçanlarının bulunduğunu söyledi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada, hırsızların işyeri güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde 5 kişi oldukları görülen şüphelilerin, işyerinde buldukları kasayı açmak için bir süre uğraştıkları, başaramayınca kasayı taşıyarak dışarı çıkardıkları görüldü. Polis güvenlik kamera görüntülerinden tespit ettiği şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı. Küçükçekmece ve Şişli’de daha önceden tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Ali A.(23), İdris Ç.(23), Serhat S.(21), Rahmi A.(22), Recep A.(22) Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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