Küçükçekmece ve Büyükçekmece’de yoğun sis 

Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA) – İSTANBUL’un bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi. Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere, kentin bazı ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini azalttı.

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