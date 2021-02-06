Küçükçekmece ve Büyükçekmece’de yoğun sis 

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Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA) – İSTANBUL’un bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi. Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere, kentin bazı ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini azalttı.
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