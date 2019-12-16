Türkiye’deki işletmelerin çoğunluğunu KOBİ’ler oluşturmaktadır. Kim bu KOBİ’ler peki. KOBİ, ülkemizde küçük veya orta büyüklükteki işletmelere verilen isimdir. Günümüzdeki KOBİ tanımı sadece üretim yapan değil bütün işletmeleri karşılamaktadır.

KOBİ’lerin geliştirme ve destekleme ajansı olan KOSGEB’e göre, Türk ekonomisinin yapısının %99,83’ü küçük ve orta ölçekli işletmelerden (3 645 494 firma) oluşmaktadır. Mikro işletmeler ( 10 çalışandan az ), küçük işletmelerin (10 ile 49 çalışan arası) %5,3 ve orta ölçekli işletmelerin (50 ile 250 çalışan arası) %0,9’luk oranına karşı, %93,8’lik bir oranla fazla temsil ediliyor.

Toplamda, Türk KOBİ’leri ülkedeki istihdamın %73’ünü, katma değerin %50,6’sını ve yatırımların %58,3’ünü oluşturuyor. OECD’nin verilerine göre, KOBİ’ler ülkenin toplam ihracatının %56,2’sini kapsamakta.

Bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), başkanı bir gazeteye vermiş olduğu demecinde KOBİ‘lerin nakit sıkıntısı çektiğinde bir bütün olarak ekonominin tıkandığını söylemektedir. Ödeme gecikmeleri rekabeti de kısıtlıyor demektedir.

Nakit, işletmeler için neden önemlidir ve küçük işletmelerin hayati can damarını oluşturur. İşletmelerin öz kaynaklarını ve özellikle kayıtlı sermayesini oluşturan tutar, işletme ortaklarının, işletmeye koymuş oldukları sermayeden oluşur. İşletmeler işlerini bu sermaye ile yürütürler. Mal alışlarını, işçi ücretlerini, genel giderlerini, vergi, sigorta ve kira giderlerini karşılarlar. İşletmelerin asıl amaçları ise kar elde etmektir. Elde ettikleri karların bir kısmını sermayeye ilave ederek işletmelerini büyütmek isterler.

İşletmeler özellikle ekonomik kriz dönemlerinde, sermayelerinin yetersiz kalması, arz talep ilişkisinin sağlıklı çalışmaması nedeniyle nakit bulmakta zorlanırlar.

İşletmeler açısından nakit sıkıntısının yol açabileceği sakıncalar neler olabilir;

1. İşletmeye kredi verenler, artan risk karşısında kredi maliyetini artırabilir.

2. Kredi sağlama olanakları zorlaşacağından, işletme bütün ödemelerini peşin yapmak zorunda kalabilir.

3. Mal ve Hizmet satanlar, Satıcılar kredili satış yapmayabilir.

4. Para ve sermaye piyasasından uygun koşullarda fon sağlanamayabilir.

5. Vadesi gelen borçlar veya vergi ve primler, zamanında ödenemeyebilir.

6. Alışlarda nakit ıskontosundan yararlanılmayabilir,

7. İşletmeler borçlarını ödeyemeyeceği için iflas ve kapanma riskiyle karşı karşıya kalabilirler.

Piyasa koşullarında olumsuz bir ortamın oluşması işletmelerin normal koşullarda hareket etmesini sınırlayan etkiler ortaya çıkarır. Güven üzerine kurulmuş ekonomik sistem birden kendini, piyasanın daralan psikolojik etkisinin altına girer. Çek, senet ve açık hesap olarak karşılıklı güven üzerine yürütülen mal ve hizmet değişimleri birden ortadan kalkar. Her işlem nakitte döner.

Bankalar kredi musluklarını kapatır veya daraltır. Mal ve Hizmet sunanlar, mal ve hizmetin karşılığını peşin olarak almak isterler. Piyasada o kadar paranın bulunmaması( emisyon hacmi yeterli hale gelmez) işletmelerde nakit sıkıntısına neden olur.

TOBB’nin Ocak-Ekim Döneminde En Çok Şirket Kapanışı Olan İlk 10 Faaliyet alanına göre 772 Anonim şirket, 2313 Limited şirket, 7458 adet de gerçek kişi işletmesi kapanmıştır.

2018 ve 2019 yıllarında KOBİ’lere verilen çeşitli desteklere rağmen kapanan KOBİ sayısı artmıştır. KOBİ’nin istihdam iş gücü, işsizliği artıran bir neden olarak işsizlik istatistiklerine yansımıştır.

KOBİ’lerin yetersiz sermaye, organizasyon ve iş geliştirme yeteneğinden yoksun olarak çalıştığı bilinmektedir. Talep koşullarının azalması, alacak, mal ve nakit döngüsünün dengeli çalışmaması krediye ihtiyaç doğurmaktadır. Kredi maliyetlerinin yüksek olması, kredi koşullarının ve teminat eksikliği sermayeye ulaşımı engellemektedir.

İşletmelerde çalışma sermayesinin yetersizliği, yabancı kaynaklara ulaşımdaki zorluklar maliyetleri artırmakta ve işletmelerin batmasına yol açmaktadır. Yetersiz sermaye KOBİ’lerin can çekişmesine ve batmasına sebep olabilmektedir.