Küçük kız ‘eğer bulabilirse’ tek boynuzlu at edinme izni istedi, yetkililer de izni verdi

ABD, (DHA) – ABD’nin Los Angeles kentinde Madeline adlı küçük kız, Hayvan Bakımı ve Kontrolü yetkililerine mektup yazarak ‘eğer bulabilirse tek boynuzlu at’ edinme izni istedi. Yetkililer, Çarşamba günü küçük kızı kırmayarak eğlenceli bir dille yazılmış tek boynuzlu at edinme izni ve oyuncak tek boynuzlu at hediye etti.

Los Angeles Hayvan Bakımı ve Kontrolü yetkilileri, kendilerine Madeline adlı küçük bir kızdan Çarşamba günü mektup geldiğini belirterek mektubun kendilerini çok neşelendirdiğini ve bu yüzden herkesle paylaşmak istediklerini açıkladı. Yetkililer, kişisel bilgileri gizlenen Madeline’nin mektupta “Sevgili LA Yetkilileri, bulabilirsem, arka bahçemde tek boynuzlu at beslemek için onayınızı isterim. Lütfen yanıt olarak bana bir mektup gönderin. Madeline” yazdığını ifade etti. Küçük kızın isteğini geri çevirmemek ve hayvanlara sevgi dolu bir yuva sağlamak için gerekeni düşünen gençleri cesaretlendirmek için Madeline’e olumlu yanıt verdiklerini belirtti.

‘SORUMLU EVCİL HAYVAN SAHİPLİĞİ ANLAYIŞINI TAKDİR EDİYORUZ’

Yetkililer açıklamasında “Madeline’in Los Angeles İlçesinde tek boynuzlu at beslemek için önceden izin almak gibi sorumlu evcil hayvan sahipliği anlayışını takdir ediyoruz. Sonuç olarak, ona önceden onaylanmış bir tek boynuzlu at lisansı verdik. Ayrıca, bu arada, gerçekten de çok nadir bulunduklarından, aramaya devam ederken ona aşağıda fotoğrafı olan tek boynuzlu atı vereceğiz. Departmanımıza ulaştığın için teşekkürler Madeline. Neden olmasın – tek boynuzlu atlara izin veriyoruz!” ifadelerini kullandı.

‘HAFTADA BİR KEZ KARPUZ YEMESİ LAZIM’

Madeline’ne tek boynuzlu at oyuncağı, evcil hayvan edinme izni, tasmaya takmak için pembe kalp şeklinde izin bilgileri ve eğlenceli bir dille yazılmış izin mektubu gönderildi. Direktör tarafından imzalanan mektupta tek boynuzlu ata nasıl bakacağı konusunda şunlar tavsiye edildi;

“Tek boynuzlu atın düzenli olarak güneş ışığına, ay ışınlarına ve gökkuşağına erişmesi gerekli. Atın en sevdiği ikramlardan biri olan karpuzla en az haftada bir kez beslenmesi lazım…Tek boynuzlu ata kullanılacak pırıltıların ve simlerin atın sağlığını bozmayacak, zehirli olmayan ve geri dönüşümlü maddeler olması lazım…Eğer bulabilirsen sana önceden onaylanmış tek boynuzlu at iznini ekte gönderiyoruz.”

