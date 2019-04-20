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20 Nisan 2019
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Kapanan küçük işletme sayısı Mart'ta yıllık bazda yüzde 27.46 arterken, aynı dönemde kurulan küçük işletme sayısı 43.12 azaldı.
Kapanan küçük işletme sayısı Mart'ta yıllık bazda yüzde 27.46 arterken, aynı dönemde kurulan küçük işletme sayısı 43.12 azaldı.
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Küçük işletmeler büyük kapanmalar

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Kapanan küçük işletme sayısı Mart’ta yıllık bazda yüzde 27.46 arterken, aynı dönemde kurulan küçük işletme sayısı 43.12 azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Mart ayında kurulan ve kapanan şirketler ve kooperatiflerle küçük şirketlere ilişkin verileri açıklandı. Buna göre kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 5.42 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 25.51 ve kurulan küçük işletme sayısı yüzde 4.18 arttı. Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 2.4 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 32.5 artarken, kapanan küçük işletme sayısı yüzde 26.36 azaldı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 5.52 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 15.32 ve kurulan küçük işletme sayısı yüzde 43.12 azaldı.

Kapanan şirket sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.57 azalırken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 10.42 ve kapanan küçük işletme sayısı yüzde 27.46 arttı.

TOBB verilerine göre, Mart ayında kurulan 1.082 yabancı ortak sermayeli şirketin 563’ü Türkiye, 80’i İran, 73’ü Suriye ortaklı olurken, bu şirketlerin 93’ü anonim ve 989’u limited şirket oldu.

Mart ayında kurulan toplam 7,151 şirket ve kooperatifin yüzde 84.72’si limited şirket, yüzde 13.93’ü anonim şirket ve yüzde 1.31’i ise kooperatif oldu.

Yılın ilk çeyreğinde 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 10.44 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 18.1 azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13.19 arttı.

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