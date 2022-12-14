Küçük boyda lüfer ve istavrit avcılığı yapan tekne sahiplerine ceza

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Rojda ALTINTAŞ / İSTANBUL, (DHA)- ARNAVUTKÖY’de yapılan denetimde 2 tekneye ceza kesilirken boyut olarak yasal sınırın altında avlanılan yaklaşık 1 ton 100 kilogram ağırlığında lüfer ve istavrite el konuldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol görevlileri, Kuzey İstanbul Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Karaburun, Yeniköy, Ormanlı, Akpınar, Ağaçlı sahilinde ticari balık avcılığı yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler denetimlerde 2 teknede, küçük boyda avlandığı tespit edilen 52 kasa İstavrit, 15 kasa lüfer olmak üzere yaklaşık 1 ton 100 kilogram balığa el koydu. El konulan balıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından, sosyal yardım kurumlarına bağışlandı. Öte yandan küçük boyda su ürünleri avcılığı yapan 2 tekne sahibine de 30 bin’er lira idari para cezası kesildi.

