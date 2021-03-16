Küçük Bedirhan, sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı

Ergün AYAZ- Soner GÜLEZER/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde anne ve babasıyla birlikte ekmek almaya çıkan 5 yaşındaki Bedirhan Öztürk, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve dikişler atılan küçük Bedirhan, plastik cerrahi servisinde tedavi edilecek.

Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde oturan Murat ve Emine Öztürk çifti, oğulları Bedirhan’ı da yanlarına alıp ekmek almaya çıktı. Küçük Bedirhan, araçla gideceklerini zannetti. Araca doğru koşan Bedirhan Öztürk’e iki sokak köpeği saldırdı. Köpekler Bedirhan’ı yüzü, boğazı ve göğsünden yaraladı. Mahallinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bedirhan Öztürk, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne götürüldü, buradan da Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralarına dikiş atılan Bedirhan’ın tedavisinin Plastik Cerrahi servisinde devam edeceği belirtildi.

‘BİZ OLMASAYDIK ÇOCUĞU PARÇALAYACAKLARDI’

Baba Murat Öztürk, “Dün ekmek almak için ailece markete çıktık. Çocuk, arabayı görünce bir yere gittiğimizi zannedip koştu. Bir anda köpek saldırdı. Biz koşunca, köpek çocuğu bıraktı. Bir baktım çocuğun her tarafı kan olmuş. Komşular ambulansı çağırmışlar o arada. Hastaneye götürdük çocuğu. Boğmaya atlamış köpek. Biz orada olmasaydık çocuğu paramparça edecekti. Dikişler atıldı. Daha sonra da plastik cerrahide tedavi devam edecek. Yanağında, boğazının altında ve göğsünde yaralanmalar var. Bir vahşet yaşadık. Belediye görevlileri o köpeği buradan almışlar. Sürekli iş merkezinin orada sokak köpekleri var. Biz bu tür olayları televizyonlarda görüyorduk ve başımıza gelince yaşadık. Yanında olmasaydık köpekler çocuğu parçalayacaktı. Bu köpeklerin ne yapacağı belli değil. Toplayıp barınaklara götürsünler” dedi.

‘ÇOK KORKTUM’

Küçük Bedirhan ise, “Ben kaldırımdaydım. Arabaya doğru giderken köpek saldırdı. Hastaneye gittik. Çok korktum” diye konuştu.

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