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28 Mayıs 2019
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Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, "İki ülkenin imkanları birleştiğinde hastalara umut olacak sonuçlar doğabilir" dedi.
Sağlık Haberleri

Küba’yla iş birliğine Türk Kanser Derneği’nden destek

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Sağlık Bakanlığı’nın Küba ile kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararını umut verici bir gelişme olarak değerlendiren Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, “İki ülkenin imkanları birleştiğinde hastalara umut olacak sonuçlar doğabilir” dedi. 

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Küba ile aşı, kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındı. Küba’dan bir heyetin bu hafta Türkiye’ye geleceği bildirildi. Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, bakanlığın bu kararını kanser hastaları için umut verici bir gelişme olarak değerlendirdi.

“KÜBA’YA GİTMEK MADDİ VE MANEVİ YÜK OLUYORDU”

‘Bu iş birliğini çok faydalı buluyorum’ diyen Burak Duruman, “Sosyal medyada Küba ile ilgili birçok haber vardı. İnsanlar yeterli bilgileri olmadan Küba’ya gitmeye çalışıyorlardı. Bu hem maddi hem de manevi olarak hastalara bir yük olmaya başlamıştı. ‘Küba’ya gidersem kurtulurum’ gibi bir algı oluşmuştu. Onun için Sağlık Bakanlığı’nın bu işe el atmasına Türk Kanser Derneği olarak çok sevindik. İki ülke beraber aşı üretebilir, AR-GE yapabilir. İki ülkenin imkanları birleştiğinde hastalara umut olacak sonuçlar doğabilir. Bildiğimiz kadarıyla akciğer ve beyin tümörlerinde Küba’nın yaptığı önemli işler var. Sağlık Bakanlığımız öncelikle bunların doğruluğunu araştıracaktır. İki ülke bir ekip kuracaktır. O nedenle konu insan sağlığı ise ülkelerin birbirleriyle çalışmalar yapmalarının doğru olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“EV VE ARABASINI SATANLAR BİLE VAR”

Küba’daki kanser tedavisinin son yıllarda Türk hastalar tarafından son çare olarak görüldüğüne dikkat çeken Duruman, “Sağlık turizmi adı altında birçok firma insanları Küba’ya götürüyor. Bazen bu tedavi için ev ve arabasını satan hastalar bile oluyor. O nedenle iki ülke arasındaki bu çalışmanın Türk Kanser Derneği adına çok iyi olacağını düşünüyorum. Bu umut verici bir gelişme. Kanser tedavisinde tüm dünya ile iletişim halinde olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“SENEDE 550 BİN KİŞİYE YENİ KANSER TANISI KONULUYOR”

Türkiye’de en çok görülen kanser türleri hakkında da bilgi veren Duruman, şunları söyledi:

“En çok gördüğümüz kanser türü meme kanseri. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bunu akciğer kanseri takip ediyor. Ardından erkeklerde prostat, kolon gibi kanser türleri geliyor. Türkiye’de senede 550 bin kişiye yeni kanser tanısı konuluyor. Bu da genç bir nüfus olduğumuz için çok yüksek bir rakam. Hastalıktan kurtulmak adına topyekûn bir seferberlik ilan edilmesi lazım. Şu aşamada tek yapabileceğimiz erken teşhisle hastalıktan kurtulabilmek. Senede 550 bin kişinin içine girmemek adına çalışmalar yapmalıyız.”

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