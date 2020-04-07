EvdeKalKültürleKal kapsamında, Netflix’de yayınlanan Küba belgesel dizisini izleyene kadar bir zamanlar Fahri Konsolosu olduğum Küba’ya dair ne var ne yoksa sular seller gibi bildiğimi sanırdım.. ‘Puro bahane Fidel’in Küba’sı şahaneydi’ başlığı altında üç yıl önce yaşanmışlıklarımı yazmıştım…

Hiçbir şekilde her şeyi karartmayan, zorluklar karşısında pes etmemenin kitabını yazmış, bir ulus adamdan bahsetmek istiyorum. Fidel Castro… Karayiplerin ünlü korsan beşiği adası Küba’nın geçen yüzyıla devrim beşiği olarak yazılmasını sağlamış lider. Bir avuç dava arkadaşıyla sadece Küba’nın değil, Latin Amerika’nın hatta dünyadaki bütün ezilmiş halkların sesi oldu. Sevildiği kadar nefret edildi. Ülke ve Castro adının tarif ettiği gibi Fidel (bağlılık) kaldılar birbirlerine.

Dönemi sıcak yaşayanlardan dinleyip, olabildiğince tarafsız değerlendirince takip eden yazılarla DEVRİM ADASI KÜBA gerçeğini kayda geçmenin yakın dünya tarihine ışık tutacağını düşünüyorum. Önce bahsettiğim yazıda neler yazmışım onu görelim; “Emperyalist ABD’nin süper güç olma yolunda ki ilk defa 1956’da İstanbul ve Havana’da eşzamanlı Hilton Otellerini açtığına bilir misiniz? Menderes ve Batista’yı komünizme karşı var gücüyle destekledi ABD.

İkisinin de ülke yönetimlerini savsaklaması üzerine ilk satan 1960’da ihtilallerle devrilmelerine göz yumarak, hatta el altından CİA marifetiyle destekleyerek satan da Yankee’ler oldu.Daha sonra 1962’de “nükleer başlıklı füzeler krizinde” ambargo sonrası Sovyetlerle anlaşıp Havana ve Türkiye’de ki füzeleri karşılıklı sökerek her iki ülkeyi birlikte satanda iki süper güç oldular. 68 devrimci gençliği olarak rol modelimiz Fidel Castro ve arkadaşları oldu. Bir avuç commarade/ yoldaşıyla La Granma teknesiyle Meksika’dan yola çıkışları bize Bandırma Vapuruyla Samsun’a yola koyulan Mustafa Kemal’i çağrıştırdı.

“Onlar yaptı bizde yaparız” sloganımız Kondra’nın ünlü bereli Ernesto Che Guevara resmi afişimizdi. ODTÜ Mimarlık Fakültesi fotoğraf atölyesinde rahmetli İbrahim Niyazioğlu’yla resmin ipek baskı kopyalarını çoğaltıp afişe çıkardık. O yılların kır ve şehir gerillası açılımlarının esin kaynağı Küba’yı Amerika’nın arka bahçesi olmaktan kurtaran gerillalardı. Onlar toprak ağalarının esiri olarak ezilen halklarını mezalimden kurtarırken biz Osmanlı tortusunda ki halkımızı yanımıza alamadık.

Devrimin kaynağına gittim Amerikan ambargosuna yarım asır direnen Fidel Castro ve Küba, Sovyetlerde yardımı kesince ekonomisini şeker kamışı ve tütünüyle ayakta tutabildi. Yıllar sonra devrimci rol modelimizle yollarımız kesişti. Birbirimiz çok iyi anladık. Havana cazibesiyle önce Küba Fahri Konsolosu oldum. Levent’te ki ofisimde gururla bayraklarını dalgalandırarak vize vermeye, insanlarımızı Havana’yla tanıştırmaya başladım. Eş zamanlı olarak Etiler Nispetiye’de La Casa del Habano’yu açarak ülkeyi gerçek Küba purosuyla tanıştırdım. O güne kadar sadece meraklısının kaçak yollarla İsviçre’den getirebildiği Havana purosu miladını yaşadı. Fidel Castro mağazanın açılışını yaptı. Orada kendisine Atamızın resmini hediye edip onun devrimlerini anlatmaya çalışırken lafımı keserek. “Bana anlatma, biz devrim yapmayı ondan öğrendik” demesi hala kulaklarımdadır.

Puro yanı sıra iki ülke arasında karşılıklı ticaret anlaşmaları yaparak, Havana’ya direk THY uçuşları başlatarak Küba’ya manevi bağımın karşılığını vermeye çok çalıştım. El hak Fidel Castro yaşamı boyu emperyalizme hiç boyun eğmedi. Amerika’dan 60 deniz mili ötesinde ki özgür adasının bağımsızlığını sonuna kadar “Hasta Siempre/seninle sonsuza kadar” diyerek korudu.” …mu acaba yoksa Fidel sonrası KÜBA DÜŞTÜ mü? Gelecek yazıda bazı cevaplar buluruz.