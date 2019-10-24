Keçiören Belediyesi Cumhuriyet’in
96. yıl kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Kulesi’ni bayraklarla
donatmaya hazırlanıyor.
Cumhuriyet’in 100. yılında
Keçiören’in marka projeleri arasında yerini alacak Cumhuriyet
Kulesi’nin...
Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Burak Özçivit ile birlikteliğine üçüncü yıllarında da devam ettiklerini duyurdu. Markanın 2019-20 Sonbahar/Kış Koleksiyonu için objektif karşısına geçen Burak...
Keçiören Belediyesi Cumhuriyet’in
96. yıl kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Kulesi’ni bayraklarla
donatmaya hazırlanıyor.
Cumhuriyet’in 100. yılında
Keçiören’in marka projeleri arasında yerini alacak Cumhuriyet
Kulesi’nin...