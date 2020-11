Kuaför basıp ölümle tehdit eden eski sevgili, adli kontrolle serbest (2)

‘CAN GÜVENLİĞİM YOK, ÇOK KORKUYORUZ’

Antalya’da işlettiği kuaför salonuna gelerek cep telefonu ile iş yerinin camlarını kırdıktan sonra eline aldığı kırık cam parçası ile kendisini tehdit eden eski sevgilisi Vehbi S.’nin (38), adli kontrolle serbest bırakılmasına ilişkin konuşan Rus kadın Anna Orekhova, “Benim hala can güvenliğim yok. Sadece benim değil, kızımın ve annemin de can güvenliği yok. Çok korkuyoruz. Ben onun tutuklanmasını istiyorum” dedi.

Avukat Şafak Bayrak da konunun medya yansımasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şahıs hakkında ‘kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’, ‘silahlı tehdit’ suçlarından soruşturma başlatıldığını hatırlatarak, “Sanık dün öğleden sonra yakalanıp ifadesi alınmıştır. Ne yazık ki adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Biz bu tedbirin yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Müvekkilimin can güvenlinin tehlikede olduğunu düşünüyoruz. Şahsın şu an haftada bir gün polis merkezine gidip, imza atması ve yurt dışına çıkış yasağı vardır. Bu yasakların yeterli bir tedbir olduğunu düşünmüyoruz. Müvekkilin can güvenliğinin hala tehlikede olduğu ortadadır. Görüntüler mevcuttur. Bu görüntülerde bunu yapan kişinin daha neler yapacağı düşünülemez” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI