Kronik hastalıklar böbrek sorunlarını tetikliyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nefroloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Şumnu, “Diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklar böbrek sorunlarının ortaya çıkmasını tetikliyor. Ayrıca böbrek taşı, obezite hastaları, sık ağrı kesici kullananlar, ileri yaşa sahip hastalar böbrek hastalığı için yüksek risk taşıyor.” ifadelerini kullandı.



Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden yapılan açıklamada, Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Şumnu, kronik hastalığı olan kişilerin böbrek sağlığı açısından risk grubunda olduğunu bildirdi.

Böbrek fonksiyonlarının yüzde 50’sinin kaybedilene kadar vücutta hiçbir belirti görülmediğine dikkati çeken Şumnu, “Özellikle böbrek hastalığı gelişimi için risk faktörleri taşıyan kişilerin, yılda en az bir kez nefroloji poliklinik kontrolünden geçmesi hastalığın erken tanı ve tedavisi açısından önem arz ediyor.” bilgisini verdi.

Böbrek sağlığının temellerinin çocukluk döneminde atıldığını belirten Şumnu, “Ülkemizde kronik böbrek hastalığı prevansı yüzde 15.7 olarak belirlendi. Yani 6-7 yetişkinden biri kronik böbrek hastası. İlerleyen dönemlerde böbrek yetmezliğinden korunmak için böbrek sağlığına çocukluk döneminden başlayarak dikkat edilmesi ve uygun önlemlerin alınması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.