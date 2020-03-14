Biz ekonomistler ile ilgili çok anlatılan bir fıkra vardır; adamın biri balon ile şöyle bir gezeyim demiş havalanmış. Kısa bir süre sonra bir fırtına kıyamet, yağmurdan göz gözü görmez olmuş balon başlamış sürüklenmeye.

Bütün gece soğukta, yağmur altında balon bir o yana bir bu yana sürüklenmiş durmuş. Günün ilk ışıkları ile beraber fırtına dinmiş, hava açmış, balonun sürüklenmesi savrulması bitmiş, biraz kendine gelen, korkusu yatışan adamcağız neredeyim acaba diye düşünmeye başlamış. Aşağıda bir çiftlik evi gözüne ilişince oraya doğru alçalmış, evin tam üstüne gelince bakmış aşağıda biri, sallanan bir sandalyede oturmuş gazetesini okuyup piposunu tüttürüyor. Balondan aşağıya beyefendi, beyefendi bakar mısınız, ben neredeyim diye seslenmiş. Varendadaki adam gazetesini bırakmış, sesin geldiği yöne doğru kafasını kaldırmış ve benim evimin üstünde yerden 30 – 40, metre kadar yukarıdasınız diye yanıtlamış. Balondaki adam gene seslenmiş ve beyefendi siz ekonomistmisiniz diye sormuş. Adam şaşkınlıkla nereden bildiniz, ben ekonomi profesörüyüm diye yanıtlamış. Balondaki adam gülmüş, vallahi demiş dediğiniz tamı tamına doğru ama cevabınız benim hiçbir işime yaramadı, oradan anladım.

İşin açığı bende aynı duruma düşmek istemem, durmadan felaket tellallığı yapıp kimsenin işine yaramayacak bir sürü sayı paylaşarak vakit geçirmenin kimseye faydası yoktur.

Bu tip krizlerin yaratacağı tahribatı azaltmak, ekonominin çökmesini önlemek için alınması gereken tedbirleri konuşmak ve tartışmaya açmak bu aşamada çok daha doğru olacaktır.

Yaşananları kendi ülkemiz açısından değerlendirirsek zaten krizde olan Türk ekonomisini daha büyük ve küresel bir krizin de vuracağı artık ayan beyan ortadadır.

Küresel ekonominin büyük aktörlerinin bu krizin etkilerini azaltmak için para musluklarını sonuna kadar açması, faizleri düşürmesi ve büyümeyi destekleme amacıyla kamu harcamalarını arttıracak mali politikalar uygulaması beklenen eylemlerdir.

Eğer Türkiye bu yeni bol ve ucuz para döneminde eski borçlarını daha düşük bir faiz ile daha uzun vadeye yayacak bir olanak yaratabilirse borç çevirmede bir parça nefes alabilir. Eğer kriz kısa sürer ve V tipi olursa hızla dibe vurduktan sonra gelecek hızlı çıkış ihracatımızın büyük darbe almasını engeller ve hatta artış bile görebiliriz. Turizm sektörü içinde bu kadar iyimser olmak mümkün değil. Fakat eğer kriz uzun sürer ve U ya da daha kötüsü Ltipi olursa bu Türkiye için çok büyük borç çevirme sorunları doğurur ve reel sektördeki bir çok firma ve kamu likidite krizine girer. Bu kriz senaryolarından hangisinin gerçekleşebileceğini bu günden bilmek olanaksız tamamen salgının seyrine bağlı. En kötüsü gerçekleşir ve salgın yaz başlarında hızla sönümlenmez ise bu noktada devletin gerekirse enflasyonu patlatmak pahasına piyasalara likit destek sağlayarak ve harcamaları arttırarak reel sektör firmalarını desteklemesi, bir domino etkisi yaratacak zincirleme iflasları engellemesi gerekir.

Ayrıca para kaynaklarının Türkiye’ye itibar etmesini yönelmesini istiyorsak güven arttırıcı önlemler hızla alınmalı ve bu önlemleri destekleyecek yapısal reformlar derhal yapılmalıdır. Bu yapısal reformların en önde geleni de; güçler ayrılığını ve hukukun üstünlüğünü tesis edecek bir anayasal değişiklik ile parlamenter sistemin yeniden tesisi edilmesi ve bu tek adam rejimine derhal son verilmesidir.

İçeride ve dışarıda güven tesis edilemezse bu krizin etkileri çok daha büyük ve yıkıcı olacaktır, bunu başta iktidar sahipleri olmak üzere hiç kimse unutmamalıdır.

Diğer yandan uluslararası gerilimleri arttıracak dış politika adımlarından derhal vazgeçilmeli, uluslararası kurumlar ile çatışma politikaları hızla terk edilmelidir. Kıt olan mali kaynakları maceraperest dış politika operasyonlarında heder etmek akıl almaz bir hata olacaktır. Sonra demedi demeyin.