Yılbaşından buyana derinleşerek süren ekonomik krizden herkes nasibini alıyor. Her krizde olduğu gibi kazanan da olacak, kaybeden de. İflas eden de olacak, parasına para katıp milyonerler sınıfına da atlayan da.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) göre, yılbaşından buyana yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin sayısı Eylül sonu itibarıyla dokuz ayda 48 bin 245 kişi artmış. Bankada en az bir milyon lirası olanların sayıldığı bu değerlendirme ile toplam milyoner sayısı 187 bin 245’e yükselmiş. Demek günde ortalama 178 kişi sadece bankadaki parası üzerinden milyonerlik unvanını almış.

Bu mantar gibi çoğalan milyonerlerin toplam mevduatı da yine aynı dönem itibarıyla 284 milyar lira artarak 1.19 trilyon liraya ulaşmış. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6.3 milyon lira. Daha çarpıcı olanı yurt içindeki tüm bankalardaki mevduatın iki trilyon lira olduğu göz önüne alınırsa, milyoner bunun yarısından fazlasını elinde tutuyor.

Hesap sepetlerine bakılırsa, yurt içinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 456.1 milyarı Türk lirasında, 618.1 milyarı dövizde, 5.7 milyarı kıymetli maden olarak tutuluyor. Bu durumda döviz kurlarının her artışı milyonerlerin hesaplarını kabartacaktır. O da olmazsa, bir milyon liraya aylık net 25 bin lira faiz verilmesi milyonerin yerlerini pekiştirecektir.

Sayıları 21 bin olarak hesaplanan yurt dışı yerleşik milyonerin paralarının 14 milyarı lirada, 106 milyarı dövizde bulunuyor.



SERVET DÜŞMANLIĞI

Şimdi bu tabloya bakınca “dövizden çıkın, liraya dönün” çağrılarına milyoner vatandaşlarımız uymamış. Hemen “yuh be kardeşim bu ne zenginlik” deyip servet düşmanlığı da yapmayalım. Bu paraların getirisinden vergiler anında kesilip devlete gidiyor. Yastık altında kalsaydı daha iyi mi olacaktı? Ne güzel, para bankalarda para bir şekilde değerlendiriliyor. Banka da milyoner de kazanıyor.

Yine BDDK’ya göre geçen Ocak-Eylül döneminde banka mevduatlarına 98.6 milyar lira faiz getirisi ödenmiş. Doğal olarak yarısı da milyonerlere gitmiştir. Bu arada bankaların kendi faiz gelirleri ise 203.6 milyar liraya yükselmiş.

Bankaların bu dönemde net faiz gelirleri 110 milyar liraya yaklaşırken, net karları da geçen yıla göre 4 milyar artarak 42.1 milyar lira olmuş.

Böyle bir sistemde milyoner olmamak mümkün değil eğer paranız varsa tabii. Yoksa yapacak bir şey yok, bu tür yazılarla teselli bulmaktan başka.



ANKA DA GİTTİ

Özel haber ajansları arasında farklı bir yeri olan Ankara merkezli Anka Haber Ajansı da faaliyetlerine son verdi, tarih oldu.

1972 yılında kurulan, çok sayıda gazetecini yetiştiği okul gibi görülen ve yayımladığı sayısız haberlerle gündem değiştiren ajansın yokluğu şu yandaş medya tartışmaları arasında farklı bir habere ulaşma açısından çok hissedilecek.

Kısa bir dönem bizim de çalıştığımız Ajansın bu hale gelmesinin birikmiş birçok nedeni var şüphesiz. Ama yıllar öncesinde diğer yaygın haber ajanslarıyla yeni filizlenmeye başlayan internet gazeteciliğinde rekabete girmesi önerilerimizin dikkate alınmaması gibi her alanda kendini yenileyememesi ANKA’nın kötü gidişatını hızlandırdı. ANKA’nın özgün habercilik anlayışıyla yeniden sektöre dönüş yapması en büyük dileğimiz. .