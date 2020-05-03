

Tüm dünyada bu kadar yaygın ve her ülkeyi etkileyen sosyal ve ekonomik krizle günümüze kadar hiç karşılaşılmamıştı. Covıd-19 virüsüne karşı toplumun sağlığını koruyabilecek bir aşı ve ilacında olmaması, bilinen koruyucu yöntemlerin dışına çıkılamadı.



Büyük sanayi üretim işletimleri durdu, enerji sektörü üretim olmamasından dolayı tüketilmez hale gelindi, küçük ve orta işletmeler idari ve/veya fiilli olarak kapatıldı.



Çalışanlar bu durumdan doğrudan etkilendi. Hayati ihtiyaçlar dışında üretim yapılamaz hale geldi. Büyük işletmeler bu geçici durum olarak ifade edilen süreçlere sermaye ve organizasyon açısından dayanırken, küçük ve orta işletmeler bu süreçte tamamen durdu, sermaye yetersizliği nedeniyle çalışanlarını işten çıkarmak durumunda kaldı, temel giderlerini karşılayamaz hale geldi.



TÜİK’in 2016 yılı İş Kayıtları verilerine göre; ülkemizde toplam 3 milyon 646 bin 392 KOBİ ölçeğinde işletme bulunmakta olup bu sayı tüm işletmelerimizin %99.83’üne denk gelmekte, toplam istihdamın %76,7’sini sağlamaktadır. Bu oranlar ülke ekonomisinde KOBİ’lerin yeri ve öneminin büyüklüğünü çarpıcı olarak göstermektedir.



KOBİ’lerin en büyük sorunlarının başında verimlilik problemi gelmektedir. İçerisinde bulundukları ekonomik ortamın kuşatması altında birçok yetersizliklerle çalışmaktadırlar. Bunların dezavantajlarına baktığımızda;

Büyük ölçüde istikrarsız ve elverişsiz koşulların ve önemli ölçüde, döviz kuru istikrarsızlığının hâkim olduğu bir mikro ve makroekonomik ortamda faaliyet göstermek zorunda kalmaktadırlar,

Mevzuatın ve koruyucu önlemlerin yeterli olmaması, rekabet etme olanaklarını sınırlandırmaktadır,

Yeterli oranda bir sermaye ile faaliyete başlayıp ve devam edememekten dolayı, sürekli bir dış kaynağa (borçlanmaya)ihtiyaç duymaktadırlar,

Yeterli bir işletme organizasyonu olmaması nedeniyle maliyetlendirme, iş akışı takibi, yeterli ve nitelikli personel temininden yoksun kalmaktadırlar,

Yeterli teknolojik alt yapıya sahip olunmaması üretim tüketim ve tedarik zincirinde ucuz, etkili ve kalıcı zincirlerin oluşturulamaması her yeni üretim ve pazarlamada yeni maliyetlere neden olmaktadır,

KOBİ’lerin iktisadi varlıklarını koruyucu kurumsallıktan ( bir bütün olarak işletme organizasyonundan) yoksun olmaları, uzun süre hayatlarını devam ettirememelerine sebep olmaktadır. Küçük ve orta ölçekli aile işletmelerinin ülkemizde yaygın olması nedeniyle de bu bir israf noktasına gelmiştir,

Yeterli katma değeri üretememekte ve büyüme potansiyelini sağlayamamaktadır,

Kriz dönemlerinde yapısal sorunlarını çözememiş olmaktan dolayı, en önce iş hayatından çekilip yok olmaktadırlar,

Çok sayıda KOBİ olması, çeşitli yetersizliklerinden dolayı tek tek ve bir bütün olarak bakıldığında önemli oranda sabit sermaye israfı oluşmaktadır.



Diğer taraftan bu işletmeler, ekonomik yapı içerisinde bir ihtiyaç olduğu kaçınılmaz olarak görünmektedirler. KOBİ’lerin faydaları da ekonomik hayatta vazgeçilmez olmaktadır. İşletme karar süreçlerinin kısa olması, dinamik bir değişim göstermesi, kuruluşunun ve faaliyete başlama sürecinin esnek olması, bizim ülkemizde olduğu gibi istihdamın büyük bir kısmını içerisinde barındırıyor olması, önemli avantajları olarak sayılabilir. Bunun yanı sıra;



Müşteri ve işletme personeliyle daha yakın ilişkiler kurabilmektedirler,

İkinci avantaj ise pazarlama, üretim ve hizmet konusunda büyük işletmelerden daha esnek olabilmektedirler,

El emeğinin önemli bir faktör olması, üretim, hizmet ve mal pazarının sınırlı olması,

Ölçeklerinin küçük ve yerel olması, kolay bozulabilir malların pazarlamasında ve üretiminde sıkıntı yaşamamaları,

Üretim kapasitesi düşüklüğü sınırlı talep olan mal ve hizmet pazarına üretim yapılması,

Çalışan personel ile yakın ilişki kurabilmeleri,



Teknik gelişme ve değişikliklere daha kolay uyum sağlanması, ölçeklerinin küçüklüğü ve esnek yapıları gereği yeni üretime ayak uydurulması, yatırımlarda daha çok kendi öz sermayelerine ağırlık vermeleri,

Ülkedeki işsizlik oranlarının azalmasında büyük bir rol oynamaları,

KOBİ’lerin canlı tutulması, avantaj ve dezavantajlarının yanı sıra ülke ekonomilerinde önemli bir yer tutamaktadırlar. Ölçeklerine ve işletme organizasyonu açısından yaşadıkları sorunlara rağmen, çalışanlara istihdam yaratma konusunda oldukça başarılıdırlar. Sosyal bir misyonu yerine getirmede, yerel çözüm odakları olmada, toplumsal katkı sunmaktadırlar.



Kısa sürede toparlanma, pazarın istek ve arzularını anlamada, personel motivasyonunda ve üretime başlamada büyük avantajları dolaysıyla krizden sonra da önemli, ekonomik ve sosyal roller oynayacakları açıktır.