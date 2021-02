Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi açıldı

Ramiz Kaan OKTAR- Onur GÜDEN/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Üniversitesi ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. işbirliği ile geliştirilen Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi törenle açıldı.

Sakarya Üniversitesi’nde Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi’nin açılışı yapıldı. Sakarya Üniversitesi ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) işbirliğiyle geliştirilen proje için düzenlenen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, öğretim üyeleri ve mühendisler katıldı. Test merkezi, dijitalleşen yönetim şekillerinde ülkelerin enerji, ulaşım, su yönetimi ve bilgi güvenliğini sağlamak, siber saldırılara karşı tamamen korumak ya da bu saldırıları kabul edilebilir seviyede tutmak amacıyla projelendirilen, yapımına başlanılan ya da kullanıma hazır hale getirilen savunma sistemlerinin test edilmesine olanak sağlayacak. Yazılımsal ya da donanımsal prototipler bu test merkezde denenecek ve geliştirilecek.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan, “Üniversitelerin en önemli fonksiyonlarından biri bizim üniversitemizde ete, kemiğe büründü. Bilgiyi ürüne, Ar-Ge’yi yüksek teknolojiye dönüştürmek üniversitelerin en önemli misyonlarındandır. Bu test yatağı Türkiye’de bir ilktir. İnanıyorum ki kritik altyapıların güvenliğinin sağlanması bakımından sektörün önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır” dedi.

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Günümüzde teknoloji her alanda hızla değişiyor. Artık her şeyin giderek daha da akıllı hala geldiği döneme giriyoruz ve kullandığımız sistemler gün geçtikçe adeta kendi kendine karar verebilen, bilgiyi toplayıp elde ettiği veriden bir sonraki adımı yorumlayabilen ve buna göre hareket eden sistemlerden oluşmaktadır. Bu sistemlerde yaşanabilecek bir problem devletin ve toplumun güvenliği ile ekonomi, sağlık gibi büyük değerlere zararlar verebiliyor. Kritik altyapılar arasında bilgi ve iletişim sektörünün diğer tüm altyapılarla ilişkisi neticesinde biraz daha önem kazanmış durumda. Bilgi ve iletişim teknolojileri her sektör için gelişmenin anahtarı adeta. Özellikle pandemi dönemini bu vesile ile fırsata çevirip pozitif ilim ve uygulama noktasında yeniliğe gidilemeyecek kadar tembel, dar kafalı, idrak yoksunu zihniyete bunun örnek olmasını diliyorum. Bu ve benzeri merkezlerimiz olduğu sürece biz yüzümüz ak, 2023 yerli ve milli hedeflerimize ulaşacak şekilde çalışmalarımız yapacağız” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI