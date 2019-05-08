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8 Mayıs 2019
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İngiltere ve Galler Yüksek Mahkeme Başkanı Geoffery Vos, akıllı sözleşmeler önünde yer alan hukuki belirsizliklerin ortadan kaldırılması hâlinde yatırımcıların kripto paralara olan ilgisinin artacağını söyledi.
Ekonomi Haberleri

Kripto paralar için hukuki çözüm hazırlığı

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İngiltere ve Galler Yüksek Mahkeme Başkanı Geoffery Vos, akıllı sözleşmeler önünde yer alan hukuki belirsizliklerin ortadan kaldırılması hâlinde yatırımcıların kripto paralara olan ilgisinin artacağını söyledi.

Legal Futures’ın haberine göre Vos, Liverpool kentinde ‘Mülkiyet Olarak Kripto Varlıklar’ başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Vos konuşmasında “Şimdiye kadar kripto paralar ve kripto varlıklar üzerindeki yaygın hukuki belirsizlikler, bunların finansal işlemlerde kullanılması yarışında başlama çizgisinin bile geçilmemesine neden oldu. Şüphesiz ki bu çizgi yakında geçilecek” ifadelerine yer verdi.

Akıllı sözleşmelerin ve kripto varlıkların yaygınlaşmasının yapılacak yasal düzenlemelere bağlı olduğunu dile getiren Vos, yeni teknolojilerin kullanımını zorlaştıracak yasalar çıkarmak yerine, kripto paralar ve kripto varlıklar için hukuki bir temel oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, akıllı sözleşmelerin kullanımını geciktiren yasal engellerin tespitinin ve gerekirse bunların yürürlükten kaldırılabileceğinden söz etti.

Kripto varlıkların hukuksal açıdan “mülkiyet” olarak tanınmasını öneren Sir Geoffery Vos, böylece kripto para yatırımcıları için gerekli hukuki güven ortamının oluşacağını ve İngiltere’de her yıl trilyonlarca akıllı hukuk sözleşmesinin devreye girmesinin beklenebileceğini vurguladı.

Dünyada en çok kripto para yatırımcısı bulunduran ülkeler sıralamasında Türkiye’nin İngiltere ile birlikte ilk on içerisinde yer aldığını vurgulayan dijital para borsası Koineks’in CEO’su Faruk Fatih Özer ise Türkiye’de de benzer bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirtti.

Özer şöyle konuştu:

“DataLight’ın gerçekleştirdiği son çalışmaya göre Birleşik Krallık 3 milyon 898 bin kripto para yatırımcısı ile dünyada dördüncü iken Türkiye 2 milyon 414 bin kullanıcı ile dokuzuncu sırada. Büyüklük olarak İngiltere’ye çok yakınız ve hukuki alanda benzer bir yaklaşıma bizim de çok ihtiyacımız var. Akıllı sözleşmeler gelecekte kripto paraların daha da yaygınlaşmasıyla öncelikli ve kullanışlı bir yöntem olacak. Kaldı ki bu sözleşmelerdeki bireysel ticari ayrıntılar, ortaklar ve düzenleyiciler ile muadil risk ölçümleri gibi noktalar son derece şeffaf bir şekilde yer alıyor. Bir süre önce Bank of America Merrill Lynch, Citi, Credit Suisse ve J.P. Morgan, akıllı sözleşme yöntemiyle kredi temerrüt takasını başarıyla gerçekleştirdiler. Sadece bu örnek bile, akıllı sözleşmelerin ne kadar etkili bir yöntem olabileceğinin sinyallerini verdi.”


Özer, kripto paraları iç pazara tehdit unsuru olarak gören ve düzenleyici kurumlar ile iş dünyası arasında fikir ayrılıklarına yol açan mevcut bazı yaklaşımların doğru olmadığını vurguladı.

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