ESET, merakla beklenen 2019 Siber Tehdit Öngörüleri’ni duyurdu.

“Küresel köyde gizlilik ve ihlal” adını taşıyan raporda, kripto paraların değer kaybetmesine rağmen, geniş çaplı üretim hedefleyen yasa dışı kripto madencilik çiftliklerinin artmaya devam edeceği bildiriliyor. Siber suçlular, bu amaçla akıllı ev cihazlarına yönelecek.

Güvenlik uzmanlarının hazırladığı “ESET Cybersecurity Trends 2018 – Privacy and intrusion in the global village” raporuna, göre siber güvenlik ve siber tehditlerle alakalı 2019’da şu başlıklar öne çıkacak:

Trend #1: Kripto para madenciliği yükselişini sürdürüyor.

ESET Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı David Harley’e göre, bir aletin yasa dışı yollarla ele geçirildiği ve ‘cryptojacking’ olarak tanımlanan kripto para madenciliği, hiçbir yavaşlama işareti göstermiyor. Harley, “İşleme pastasından daha yüksek kalorili pay elde etmek için rakip kripto para madencilerinin, yakalanmış sistemlerde yer alan başka kripto para madenciliği yazılımlarını kaldırmaya çalıştığını göreceğiz” tespitini yaptı.

Trend #2: Siber saldırganlar, kripto para üretimi için bellekli ev aletlerini kullanarak kripto madencilik çiftlikleri oluşturacak.

Kripto paralar, oluşturulmaları için yüksek işlem gücüne ve yoğun enerjiye gereksinim duyuyor. Siber saldırganlar, hasarlı yazılımlarla diğerlerinin sistemlerine yasa dışı biçimde girerek bu ihtiyacı gidermeye odaklanıyor. Bu amaçla oluşturulan büyük durumlu ağlar, kripto maden çiftlikleri (cryptomining farms) olarak tanımlanıyor.

Kripto paraların genişleyen kullanım alanları ve internete bağlı aletlerin sayısındaki artış, bellekli ev araçlarının 2019’da kripto madencilik çiftlikleri inşa etmeleri için saldırganların giriş noktası halini alacağı manasına gelebilir. Siber saldırganlar, bellekli ev aletlerinin güvenlik açıklarını tespit ederek bu tarz şeyleri ek olarak dolandırıcılık faaliyetleri ve fidye yazılımları için de kullanmaya devam edeceklerdir.

Trend #3: Siber saldırılarda otomasyon daha üst düzeye çıkacak.

ESET uzmanları, 2019’da gerçekleşecek veri toplama girişimlerinde siber suçluların otomasyon ve makine öğrenimi kullanımında artış görüleceğini, böylece daha kişiselleştirinilmiş ve sofistike kimlik avı kampanyalarının ortaya çıkacağını öngörüyor. Siber suçlular, insanların düzgün alışveriş alışkanlıkları gibi üreticiler tarafından depolanan varlıklı verilere erişemeyecek olsalar da, internet sayfaları arasında kurbanları takip eden web seyircileri kullanabilir veya profil oluşturmak için veri aracılarından bilgi toplayabilirler.

ESET Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Lysa Myers’e göre “makine öğrenimi bu alandaki aktifliğin artmasına destekci olabilir.”

Trend #4: Veri gizliliği, şirketleri oluşturacak veya dağılmalarına sebep olacak.

2018’de veri gizliliği ve korumasıyla alakalı problemler bütün dikkatlerin odağı haline geldi.

Yıl içinde pek çok yüksek profilli veri ihlali meydana geldi. Şirket, veri gizliliğini doğru biçimde yönetme kabiliyetinin 2019’da hangi şirketlerin iş dünyasında yaşamda kalacağını belirleyeceğini düşünüyor.

Uzmanlar Stephen Cobb ve Lysa Myers, Cambridge Analytica gibi olayların ışığında, şu anda hakim olan Facebook gibi platformlara seçenek arayışlarını göreceğimizi söylüyor.

Trend #5: Küresel gizlilik yasasına doğru bir adım mı?

Avrupa Birliği bünyesinde Genel Veri Koruma Regülasyonu (GDPR), 2018’de yürürlüğe girdi. Şirket, özellikle Kaliforniya, Brezilya ve Japonya’da da benzer modellerin ortaya çıkmasının ardından, AB uygulamasının küresel bir gizlilik yasasına geçişin ilk adımı olup olmadığını sorguluyor. Müşterilerin verilerini koruma ve duyarlı bilgilerin gizliliğini sağlama baskısının küresel bir sorun olduğuna dikkat çeken şirket, GDPR’ın dünya genelinde gizliliğe yönelik bir adımı katiyen teşvik edeceğini öngörüyor.