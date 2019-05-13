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13 Mayıs 2019
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Türkiye’de en kapsamlı kreş hizmeti sağlayan yerel yönetimi Çankaya Belediyesinde 2019-2020 yılı okul öncesi eğitim dönemi başvuruları sona erdi. Kesin kayıtların belirleneceği noter kura çekilişi 11 Haziran’da yapılacak.
Yerel Haberler

Kreşlere başvuru süreci tamamlandı

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Türkiye’de en kapsamlı kreş hizmeti sağlayan yerel yönetimi Çankaya Belediyesinde 2019-2020 yılı okul öncesi eğitim dönemi başvuruları sona erdi. Kesin kayıtların belirleneceği noter kura çekilişi 11 Haziran’da yapılacak.

Çağdaş, modern ve düşük ücretle hizmete karşılık yoğun ilgi gören Çankaya Belediyesi kreşlerine 2019-2020 eğitim dönemi başvuruları tamamlandı. Ebeveynlerin çocuklarının çağdaş ve kaliteli eğitim için öncelikli tercihleri olarak başvurdukları Çankaya Belediyesinde kesin kayıtlar için 11 Haziran’da noter çekilişi yapılacak. Noter çekiliş sonuçları 13 Haziran’da Belediye’nin internet sayfasından ilan edilecek. Yerel yönetim düzeyinde Türkiye’de en büyük gündüz bakımevi hizmeti veren ve son 5 yılda 7 yeni kreş açan Çankaya Belediyesi, toplam 12 kreşte 1500 çocuğa okulöncesi eğitim imkanı sunuyor.

370 ÇOCUK MEZUN OLACAK

Kapasitesini artırarak okul öncesi eğitime devam eden Çankaya Belediyesi kreşleri, yeni dönemde de yüzlerce çocuğa kucak açacak. 2016 doğumlu 36 aylık çocuklar için Eylül ayında başlayacak okulöncesi eğitimi, kreşlere devam eden çocuklar için tamamlanmış olacak. Çankaya Belediyesi bir yandan yeni başvuruları alırken bir yandan da 370 çocuğu mezun edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

KESİN KAYITLAR NOTER KURASI İLE BELİRLENECEK

Yoğun talep alan kreşlere başvuruların kesin kayıtları, Çankaya Belediyesi 1. Kat Mali Hizmetler Toplantı Salonu’nda 11 Haziran 2019 saat 10.00’da yapılacak noter çekilişi ile belirlenecek. Kesin kayıt hakkı kazananlar, 17-28 Haziran tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Kreşlere, yeni kayıt yaptıran 2016 doğumlu çocuklar, 9 Eylül 2019’da devam eden üst yaş grupları ise 16 Eylül 2019 tarihinde yeni eğitim dönemine başlayacak.

Çankaya Belediyesi gündüz bakımevlerine başvurular için ayrıntılı bilgi www.cankaya.bel.tr adresinden alınabiliyor. 

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